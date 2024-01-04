"Должны поддерживать one voice": Стефанчук прокомментировал распоряжение на выезд для нардепов

Председатель Верховной Рады считает, что парламентарии должны придерживаться единого мнения относительно поставок Киеву оружия, помощи, финансирования и реализации санкционной политики.

Все, кто представляет Украину за рубежом, должны поддерживать ее one voice в государственной политике на международной арене. Подробности сообщил Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады, в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что получение рекомендаций от МИД не является попыткой ограничивать деятельность представителей парламента. По его словам, в период действия военного положения очень важно придерживаться единых принципов.

"Вопрос получения тезисов от МИДа вызвал большой шквал обсуждений", — признался он.

Стефанчук отметил, что это касается основных вопросов, среди которых — оружие, финансы, санкционная поддержка и помощь Украине. По его мнению, именно для этого такие тезисы все же должны предоставляться.

Спикер назвал это "элементарными требованиями", которые существуют во многих парламентах. Верховная Рада Украины, по его словам, приводит нормы к "соответствующим стандартам", что позволит реализовать эффективную деятельность.

Председатель украинского парламента назвал командировки одной из составляющих межпарламентской активности. В соответствующем распоряжении, по его словам, установлена гибкая норма, потому что понимаем, что МИД не может диктовать парламенту, но основные положения представителями Рады должны быть соблюдены.

"Основной one voice относительно политики государства должны поддерживать все, кто представляет Украину за рубежом", — пояснил спикер.

Выезд нардепов и инструктаж от МИДа

Народный депутат Ярослав Железняк 3 января сообщил, что депутатов парламента могут не выпустить за границу, если они не получили соответствующего инструктажа в Министерстве иностранных дел. Соответствующие нормы указаны в распоряжении руководства Верховной Рады. Для выезда за пределы государства нужно получить "официальные разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины" и не согласовал с министерством тезисов своих заявлений. С 1 января начало действовать соответствующее распоряжение.

Напомним, 2 января Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, рассказал, что изменений относительно пересечения государственной границы нашего государства не происходило. В то же время он отметил, если украинец выехал за границу на основании поддельных документов, то представители Госпогранслужбы, которые позволили ему проехать, также должны нести ответственность.