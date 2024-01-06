Время жестких ограничений. Почему в вопросе перехода на "военные рельсы" Украина уже запаздывает

Страна должна перейти на "военные рельсы". Об этом говорят эксперты и политики, западные партнеры уже почти два года, после начала полномасштабного вторжения. Фокус узнавал, кто и как должен включить режим экономии, что он изменит для рядового украинца, и какие последствия возможны, особенно учитывая ожидаемое уменьшение объемов финансовой и военно-технической помощи от Запада.

Украинское общество было настроено на быструю победу, поэтому время было потеряно. Сейчас это сделать труднее, ведь общество будет воспринимать изменения довольно трудно. Но это не означает, что необходимые изменения невозможны.

"Если в мой дом пытается ворваться вор, я не еду отдыхать на Мальдивы или покупаю новые часы, а вкладываю деньги в защиту и укрепление моего дома от воров. Украина же пытается жить обычной жизнью — люди покупают новые автомобили, имеют отпуска и выходные, устраивают громкие свадьбы и одновременно ждут помощи от Запада. А Запад уже устал. У простых европейцев цены в магазинах и на коммунальные услуги растут. У вас война — а вы ее не чувствуете", — такую фразу пришлось недавно услышать от европейца, который приехал в Украину на несколько недель.

Он говорит, что уже настало время жестких ограничений, Украина должна переходить на "военные рельсы".

Какой взгляд государства на проблему

"В случае затяжной войны экономику придется перевести на "военные рельсы", — еще в сентябре 2023 года в интервью The Economist сказал президент Владимир Зеленский.

"Для войны на истощение будет нужна "полностью милитаризованная экономика". Правительству придется донести эту перспективу до своих граждан", — добавил он.

Иностранные журналисты отмечали: за 19 месяцев президент уже был "морально" готов к переходу экономики на "военные рельсы", но в случае, если "слабость в глазах его западных союзников станет "тенденцией".

Премьер-министр Денис Шмыгаль: Украина должна сосредоточить свою экономику на развитии обороны и технологий Фото: kmu.gov.ua

В ноябре 2023-го премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил: Украина должна сосредоточить свою экономику на развитии обороны и технологий. "Украине необходимо в перспективе создать военную экономику, по примеру Израиля", — отметил он в интервью Financial Times. То есть производить и внедрять новейшие технологии, а не ограничивать социальные выплаты.

Сейчас в Украине эксперты говорят о двух вероятных сценариях ограничений. Первый — радикальный, быстрый и совершенно непопулярный с большим количеством ограничений, в том числе и прав человека. Второй — растянутый во времени, ориентированный не на ограничение социальных выплат и других подобных шагов, а на развитие отечественного военно-промышленного комплекса.

Путь жестких ограничений: снижение зарплат, блокировка счетов

Итак, перевод экономики Украины на "военные рельсы" — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования государства и его обороноспособности в условиях войны. Должны быть повышены налоги, введены новые, назначен предельный размер заработной платы, временно заблокированы банковские счета, произойти перераспределение бюджетных средств.

"На самом деле переход на "военные рельсы" предполагает полную централизацию всех доходов и всех расходов, — говорит Фокусу международный экономист, член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук. — Местным чиновникам нужно будет получать от правительства субвенции и дотации на какие-то инструменты, но доказывать, что им, действительно, нужны средства на, скажем, коммунальных работников, поддержку учителей, врачей и инфраструктуру. Не на перекладывание брусчатки, как мы видим в Киеве. Не на озеленение или перекладывание покрытия. Конечно, ремонтировать мосты нужно, но придется выбирать, строить новый мост или возводить укрепления на передовой. То есть речь идет о том, что переход на "военные рельсы" означает, что расходы и доходы должны быть централизованными".

Должна также произойти заморозка определенных социальных выплат.

"Сейчас правительство, например, руководствуясь определенными экономическими показателями, а с другой стороны — политической целесообразностью, пообещало увеличить минимальную заработную плату и прожиточный минимум в этом году, проиндексировать пенсии. А за какой счет?" — продолжает Гарбарук — "Да, перспектива с политической точки зрения выглядит очень хорошо. Но переход на "военные рельсы" говорит о том, что все социальные стандарты, как минимум, замораживаются, а то и сокращаются. К примеру, определенные льготы как для населения, так и для бизнеса. В частности, о программе "5-7-9%", поддержке аграрного бизнеса".

Для победы Украины ежегодный бюджет на оборону должен составлять около 40 миллиардов долларов Фото: Facebook / НБУ

То есть речь идет о переходе на так называемую плановую экономику, советскую, взвешенную.

"Каждая копейка должна быть направлена на достижение нашей победы, — продолжает международный экономист, — Мы говорим, что Украине для победы ежегодный бюджет на оборону должен составлять около 40 миллиардов долларов. Но в то же время знаем, что Россия в свой бюджет закладывает показатель втрое выше. Несоизмеримо. Поэтому и нам надо увеличивать расходы на оборону и победу".

Также отдельным категориям работников может быть замораживание роста зарплат, или даже снижение. И, вероятно, это было бы правильно, учитывая высокие зарплаты некоторых украинских чиновников и руководителей государственных компаний.

Переход на "военные рельсы" может и означать замораживание определенных банковских счетов — граждане не могут распоряжаться своими средствами определенное время, их замораживают, они пойдут на победу.

Но все эти ограничения могут быть довольно жестокими, и если власть решится на них пойти — это будет непопулярное решение, которое негативно повлияет на рейтинги. Люди, которые возьмут на себя это политическое бремя, должны понимать дальнейшие шаги. Эксперт сомневается, что такая политическая воля будет найдена — власть будет искать более мягкие шаги. И они есть. Единственное, что результат будет отсроченным во времени.

Мягкий вариант — усиление оборонного производства

Координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник убежден, необходимо сохранять баланс.

"Нельзя проводить параллели с фильмами и книгами о Второй мировой войне, когда, действительно, вся экономика работала на фронт. Я даже не знаю, возможно ли такое в России. Сейчас другие социальные и экономические условия. То есть мы не можем представить, что все заводы могут перейти на выпуск военной продукции, а все граждане вовлечены, грубо говоря, в копание окопов", — объясняет он Фокусу и отмечает: Россия планирует вести войну на истощение, она уже поставила на "военные рельсы" не только экономику, но и в целом страну.

"Что Украина должна делать в этом случае, так это уменьшить уровень зависимости от внешней помощи, — продолжает Мельник. — Но ресурсы Украины достаточно ограничены в реализации таких подходов, потому что надо одновременно решать несколько задач — развивать оборонную промышленность и экономику в целом, выполняя социальные обязательства. Также не надо забывать, что переход на "военные рельсы" не может означать, что базовые права граждан, указанные в Конституции, должны ограничиваться. Эта та грань, ниже которой государство не может опускаться. Что же касается благосостояния, то понижение может ощущаться на общественном уровне, о чем говорят экономисты"

Украина должна уменьшить уровень зависимости от внешней помощи вооружением Фото: Getty Images

Сейчас в министерстве финансов говорят, что экономика Украины уже переходит на "военные рельсы". И в 2024 году этот переход будет более заметным. По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина усилит производство оружия — есть средства, чтобы сформулировать запрос на системы БпЛА, чтобы дать развитие другим милитаристским индустриям.

Поэтому речь идет о приоритизации военной промышленности, новых требованиях к ней. То есть модернизации и увеличении объемов собственного производства, в частности, вооружения, военной техники и амуниции. А еще определение приоритетных отраслей, без которых сектор и Силы обороны работать не могут. Например, производство пороха. Это, считают члены правительства, является важной составляющей перехода на "военные рельсы".

"Наиболее критические позиции для Украины — это боеприпасы различных калибров, беспилотные средства, средства радиоэлектронной борьбы, — объясняет координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник, — а также все то, что касается обслуживания имеющейся техники. Эти производства должны развиваться в Украине. И такое производство можно безопасно организовать на территории Украины. Но надо помнить, что все потребности страны невозможно обеспечить собственными силами, поэтому международное сотрудничество является ключевым".

Однако, говоря об этом, эксперты отмечают: любое военное производство в любом регионе страны обязательно превращается в уязвимую цель РФ. Поэтому предпочтение будет отдаваться распределенному производству частей и небольших объектов, в частности дронов. А масштабы внешних закупок вооружений в период войны будут оставаться значительными. И для этого экономика также должна генерировать финансовые ресурсы.

Все украинцы должны быть привлечены к работе на нужды армии и фронта Фото: The New York Times

"Несмотря ни все обстрелы, несмотря на все угрозы украинская оборонная промышленность работает. Территория Украины довольно большая, Украина имеет наследие Советского союза, когда здесь был один из самых мощных сегментов оборонного комплекса. То есть есть мощности обеспечения физической защиты производств", — убеждает эксперт.

"Военные рельсы" — это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война", — отмечает министр Марченко. Конечно, сейчас не говорим о формате Второй мировой войны, когда предприятия функционировали в формате 24/7, на них работали даже несовершеннолетние — девушки и парни. Те, что производили хозяйственные товары, переходили на производство оружия. Марченко надеется, что украинцы понимают важность ограничения общественного потребления и возможность внедрения упомянутых уже дополнительных налогов и сборов.

Речь идет и о том, что следует использовать не только различные финансовые инструменты, но и организационные, технические.

Политическая целесообразность ограничений украинцев

На самом деле мягкий сценарий перехода на "военные рельсы" продиктован тем, что власть пока не готова прибегать к наименее непопулярным шагам.

"Власть подошла к Рубикону — она должна быть достаточно жесткой, чтобы достичь цели", — отмечает международный экономист, член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.

Однако вряд ли это возможно, потому что власть не хочет получить негатив от населения, своих потенциальных избирателей.

И все-таки может ли 2024-й стать годом построения и тестирования в реальных условиях модели современной военной экономики? Гарбарук убежден, что да.

"Когда говорят, что большие вещи реализуются очень долго, то это не так. Есть стратегические вещи, а есть тактические, операционные, — продолжает Гарбарук, — Первые результаты можно получить уже в 2024 году. Мы должны думать о том, какой должна быть экономика нашей страны после победы, потому что настоящие испытания начнутся тогда. Сейчас мы имеем достаточно стабильную макрофинансовую стабильность, финансирование из США, от ЕС и других стран. Самые большие колебания начнутся после победы, когда нам самим придется работать и искать пути, как вернуть иностранные и национальные инвестиции, выведенные в свое время из Украины, как вернуть миллионы людей, чтобы они работали здесь, как не допустить того, чтобы партнеры в ЕС не начали делать себе квази программы воссоединения семей, когда не женщины вернутся к мужчинам, а произойдет наоборот".

Аграрная продукция остается главным экспортным товаром пополнения государственного бюджета Фото: УНИАН

Правительство уже сегодня должно думать, как обеспечить рабочими местами и жильем всех тех, кто сюда будет возвращаться.

"На этой основе можно строить стабильную украинскую экономику, не сырьевую и, не дай бог, не аграрную. Это должна быть экономика промышленная, — объясняет экономист, — со спецификой военно-промышленного комплекса. Мы должны производить все или основную часть из того, что нам необходимо, на своей территории. Или должны быть предприятия по локализации определенных вещей. Я вижу нашу экономику и нашу страну как промышленную страну, которая производит товары конечного потребления с наибольшей добавленной стоимостью. Мы должны понимать, если продадим тонну зерна — получим прибыль, но большая прибыль будет, когда продадим муку, сделанную из этого зерна. И мы увеличим доходность на 20–30%. Сделав из муки макароны, мы увеличим доходность на 60–70%. Нам нужно забыть о том, что мы можем быть исключительно сырьевой страной, а вспомнить, что по уровню ВВП и развития промышленности, после развала Советского союза мы были пятой экономикой в Европе".

Поэтому уже на этом этапе Украину должны интересовать новые технологии и новые отрасли производства.