Правительство пересмотрело программу льготного кредитования "5-7-9": что изменилось

В правительстве оптимизировали финансирование программ выдачи кредитов и лизингов для бизнеса. Сроки оформления займов для агробизнеса были продлены, а ставки изменены.

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Во вторник, 14 марта, Кабмин согласовал оптимизацию государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Об этом сообщает Министерство финансов.

Сообщается, что была отменена возможность оформления кредитов и лизинга по компенсационным ставкам на уровне 0% годовых, правительство запретило выдачу кредитов с целью преодоления последствий пандемии Covid-19, в том числе рефинансирование таких кредитов.

"Так будут оптимизированы расходы госбюджета на финансирование указанных программ в соответствии с вызовами времени, направив финансирование на более актуальные направления, обеспечить непрерывное финансирование в условиях роста рыночных процентных ставок по ссудам и кредитному портфелю", – сообщили в Минфине.

Также Кабмин Украины продлил сроки выдачи кредитов для сельскохозяйственных производств, в рамках финансирования кампании, в том числе с возможностью пролонгации выданных кредитов при условии погашения крупным и средним агробизнесом до 25% займов и при возможности предоставления государственных гарантий.

Условия по "Доступным кредитам 5-7-9%" были изменены так:

для средних и крупных предприятий компенсационная ставка по кредитам на инвестиционные цели составит 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7%;

для микро- и малых предприятий ставка составит 7% с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;

для кредитов на пополнение оборотного капитала всем предприятиям – 9% годовых.

В то же время по "Доступному финансовому лизингу 5-7-9%" ставки будут следующими:

для средних и крупных предприятий – 11% годовых с возможностью уменьшения до 9%;

для микро- и малых предприятий – 9% годовых с возможностью уменьшения до 7%.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы на фоне войны массово не возвращают банкам кредиты. Так, за время полномасштабного вторжения возросла часть неработающих кредитов (NPL, просрочка 90 дней и более) – с 34 до 39% от общего количества займов.

Также напомним, что в феврале 2023 года средние процентные ставки по новым ссудам банков для населения в национальной валюте увеличились на 0,3 процентных пункта (п.п) и составили 36% годовых.