Уряд переглянув програму пільгового кредитування "5-7-9": що змінилося

В уряді оптимізували фінансування програм видачі кредитів та лізингів для бізнесу. Терміни оформлення позик для агробізнесу було продовжено, а ставки змінено.

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У вівторок, 14 березня, Кабмін погодив оптимізацію державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Повідомляється, що скасовано можливість оформлення кредитів і лізингу за компенсаційними ставками на рівні 0% річних, уряд заборонив видачу кредитів з метою подолання наслідків пандемії Covid-19, зокрема рефінансування таких кредитів.

"Так буде оптимізовано витрати держбюджету на фінансування зазначених програм відповідно до викликів часу, направивши фінансування на більш актуальні напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах зростання ринкових процентних ставок за позиками та кредитним портфелем", – повідомили у Мінфіні.

Також Кабмін України продовжив терміни видачі кредитів для сільськогосподарських виробництв у рамках фінансування кампанії, зокрема з можливістю пролонгації виданих кредитів за умови погашення великим та середнім агробізнесом до 25% позик та за можливості надання державних гарантій.

Умови щодо "Доступних кредитів 5-7-9%" були змінені так:

для середніх та великих підприємств компенсаційна ставка за кредитами на інвестиційні цілі становитиме 9% річних із можливістю зменшення при створенні нових робочих місць до 7%;

для мікро- та малих підприємств ставка становитиме 7% із можливістю зменшення для інвестиційних кредитів до 5%;

для кредитів поповнення оборотного капіталу всім підприємствам – 9% річних.

Водночас за "Доступним фінансовим лізингом 5-7-9%" ставки будуть наступними:

для середніх та великих підприємств – 11% річних із можливістю зменшення до 9%;

для мікро- та малих підприємств – 9% річних із можливістю зменшення до 7%.

Раніше Фокус розповідав, що українці на тлі війни масово не повертають банкам кредити. Так, за час повномасштабного вторгнення зросла частина кредитів що непрацюють (NPL, прострочення 90 днів і більше) – з 34 до 39% загальної кількості позик.

Також нагадаємо, що у лютому 2023 року середні відсоткові ставки за новими позиками банків для населення в національній валюті збільшилися на 0,3 процентних пункти (п.п) і склали 36% річних.