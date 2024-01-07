Вступление в НАТО и ЕС: Зеленский рассказал, что будет делать Украина в 2024 году (видео)

По словам президента, Украина должна полностью реализовать решение об открытии переговоров с ЕС и подготовить переговорную рамку. Кроме того, Киеву нужно выработать систему отношений и коммуникации с членами НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый лидер страны НАТО должен почувствовать, что Альянс после объединения с Украиной станет значительно сильнее. О приоритетах Украины Зеленский рассказал в новом видеообращении.

Глава государства заявил, что провел длительное совещание по поводу планов на 2024 год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО.

"(Обсуждались, — ред.) наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые мы рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами. Четко формулируем задачу", — отметил Зеленский.

По словам президента, на совещании присутствовали председатель Верховной Рады, глава правительства и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, "международники" ОП, а также глава ОП.

"Приоритеты наши понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер полностью чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее", — сказал президент.

Отметим, что 27 декабря Зеленский заявлял, что Украине едва ли не сложнее всего в Европе стать членом НАТО. По его словам, дипломаты должны будут решить проблему с будущим членством Киева в Альянсе. От этого будет зависеть стабильность на континенте.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба на примере стульев объяснил, ждут ли Украину в НАТО. Во время встречи в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг указал украинскому министру на его место. Это произошло у всех на глазах и подтвердило новый статус Украины на таких встречах.