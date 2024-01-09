Дубинского будут судить за подделку документов для выезда за границу, — Офис Генпрокурора

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского, который подделал документы, чтобы отдохнуть в Италии, Хорватии и Испании во время войны.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Расследованием установлено, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу.

В обращении о разрешении на выезд Дубинский указал основание — сопровождение отца на лечение, однако на самом деле поехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вернулся гораздо раньше, чем народный избранник.

За рубежом депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

Заявление Дубинского для выезда за границу: что известно

Нардеп подготовил заявление от своего имени на имя министра здравоохранения Украины с просьбой предоставить ему документы необходимые для пересечения государственной границы Украины в связи со срочной необходимостью сопровождения его отца на лечение.

Однако после получения этих документов Дубинский, вместо того чтобы сопровождать своего отца, пересек государственную границу самостоятельно на следующий день после выезда за границу отца, утверждают правоохранители.

В дальнейшем отец вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп. Народный избранник находился за пределами Украины более месяца на отдыхе.

Согласно информации Офиса генпрокурора во время пребывания за границей Дубинский посетил Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании обвиняемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

Ранее Фокус писал, что 13 ноября ГБР и СБУ сообщили об уголовном производстве в отношении народного депутата Александра Дубинского по подозрению в государственной измене согласно статье 111 Уголовного кодекса.

По данным следствия, Дубинский был известен по прозвищу "Буратино", и, вероятно, его использовали российские агенты для дестабилизации обстановки в стране, проведения информационных операций против участников Революции Достоинства и оказания влияния на президентские выборы в США