Нардепа Дубинского из СИЗО доставили на неотложную операцию, — адвокаты

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале парламентария, вызвать скорую в администрации следственного изолятора согласились лишь после обращений к Уполномоченному по правам человека.

Народный депутат Александр Дубинский попал в больницу с неотложной операцией. Адвокаты уверяют, что скорую в СИЗО вызвали через 12 часов после его обращения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 января в Telegram-канале парламентария.

Фельдшеры из морга диагностировали подозрение на аппендицит

По словам Дубинского, к врачам СИЗО он обратился в понедельник вечером, 8 января, с жалобами на острую боль. Впоследствии к нардепу пришли фельдшеры из местного морга и "на словах" диагностировали подозрение на "острый аппендицит", однако, как уверяет парламентарий, скорую они не вызывали.

"Нахожусь сейчас в больнице скорой помощи, с неотложной операцией. Сегодня меня сюда привезли после того, как мои адвокаты обивали пороги Лукьяновки и пытались вызвать скорую", — говорится в сообщении.

По словам Дубинского, во вторник утром, 9 января, его адвокаты дважды пытались вызвать скорую, учитывая его состояние и боль в животе, которая не прекращалась.

Однако, как добавляет нардеп, в администрации следственного изолятора якобы заявили, что скорую они не пропустят и вызвать ее могут только по требованиям фельдшеров местной больницы при СИЗО.

Парламентарий уверяет, что вызвать скорую помощь в администрации СИЗО согласились только после личного приема адвокатов.

"Скорую СИЗО таки вызвало, но через 12 часов после моего обращения с острой болью. И после обращений моих адвокатов к Уполномоченному по правам человека", — рассказал Дубинский.

Адвокаты устанавливают, стала ли причина операции результатом побоев

Нардеп добавил, что его адвокаты "сделают всю необходимую работу" и установят "стала ли причина операции результатом побоев, которые организовал и заказал Костин или просто экспромт — не оказать медицинской помощи, а там "нет человека — нет проблемы".

Операция Дубинского: что говорят в полиции и СИЗО

На момент написания новости столичные правоохранители и представители следственного изолятора не подтвердили соответствующую информацию о Дубинском.

Избиение Дубинского в СИЗО

2 декабря адвокаты нардепа Александра Дубинского сообщили, что их клиента избили в Киевском СИЗО. На место прибыла "скорая". Медики констатировали множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

Полиция опровергла факт избиения нардепа

Как информируют правоохранители, в полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток нардепу, во время пребывания в следственном изоляторе, наносили телесные повреждения.

3 декабря следственно-оперативная группа столичной полиции прибыла в СИЗО, чтобы выяснить обстоятельства. По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация в сообщении адвокатов нардепа не подтвердилась.

Дело Дубинского: что известно

13 ноября ГБР и СБУ сообщили об уголовном производстве в отношении народного депутата Александра Дубинского по подозрению в государственной измене согласно статье 111 Уголовного кодекса.

По данным следствия, Дубинский был известен по прозвищу "Буратино", и, вероятно, его использовали российские агенты для дестабилизации обстановки в стране, проведения информационных операций против участников Революции Достоинства и оказания влияния на президентские выборы в США.