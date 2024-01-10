Увольнение Безуглой: в Раде заблокировали трибуну, спикер отказался вносить проект, — нардепы

По словам депутата Ярослава Железняка, впервые в истории нынешнего созыва парламента оппозиция так яро отстаивала кадровое решение коалиции.

Народные депутаты Украины не смогли внести с голоса в повестку дня заседания Верховной Рады проект решения об увольнении с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой ("Слуга народа"). Об этом в среду, 10 января, сообщают нардепы Ярослав Железняк ("Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

По словам Железняка, внесения соответствующего проекта в повестку дня требовали нардепы Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Ирина Геращенко и Артур Герасимов (ЕС), Дмитрий Разумков (внефракционный), Владимир Кабаченко ("Батькивщина") и Александра Устинова ("Голос").

По его словам, нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия выступил против внесения проекта. Недовольные депутаты вышли к трибуне, после чего спикер ВР Руслан Стефанчук закрыл заседание.

Гончаренко заявил, что проект решения об увольнении Безуглой внес непосредственно комитет по нацбезопасности.

"Когда начали требовать выполнить регламент он [спикер ВР Руслан Стефанчук] просто закрыл заседание и убежал", — заявил Гончаренко.

Безуглая "объединила" коалицию и оппозицию

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что впервые в истории нынешнего созыва ВР оппозиция выступает за кадровое решение коалиции (глава комитета нацбезопасности, который выступает за увольнение Безуглой — нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич).

"При том, объединились люди, которые в жизни между собой даже не разговаривают. "Maryana — connecting people", — пошутил нардеп.

Напомним, 6 января в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой.