"Какой-то цирк": в Раде собирают подписи за отставку спикера Стефанчука, – нардеп (фото)

По словам депутата Алексея Гончаренко, его не пустили на заседание Согласительного совета по поводу возвращения законопроекта о мобилизации на доработку Кабмину, что является нарушением регламента.

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что инициировал сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале 11 января.

"Инициировал сбор подписей за отставку Руслана Стефанчука с должности спикера Верховной Рады. То, что происходит сейчас в Раде — позор!" — заявил Гончаренко.

Депутат также опубликовал фото, на которых видно, что некоторые подписи были поставлены еще в июне 2023 года.

Гончаренко собирает подписи за отставку Стефанчука Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Гончаренко собирает подписи за отставку Стефанчука Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Сбор подписей за отставку Стефанчука: что предшествовало

Утром 11 января Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что его не пустили на заседание Согласительного совета по поводу возвращения законопроекта о мобилизации на доработку правительству. Он отметил, что по регламенту, народный депутат имеет право присутствовать на Согласительном совете.

"А получается так, что Согласительный совет таки был, когда меня с коллегами отказались впускать еще в 9 утра. Вместо этого устроили какой-то показательный цирк, с якобы закрытым заседанием. Что теперь? Теперь еще одно закрытое совещание у Стефанчука. На которое, конечно, же никого не пустили", — написал Гончаренко.

По словам нардепа, Согласительный совет действительно имеет право вернуть законопроект Кабмину, однако формально он якобы не состоялся.

"Я такого бардака с принятием законопроекта еще никогда не видел. Это какой-то цирк с лошадьми и Стефанчуком", — заявил политик.

Гончаренко заявил, что его не пустили на заседание Согласовательного совета Гончаренко заявил, что его не пустили на заседание Согласовательного совета Гончаренко заявил, что его не пустили на заседание Согласовательного совета

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, по результатам которого законопроект по мобилизации вернули на доработку инициатору.

Ранее, 9 января народный депутат Соломия Бобровская заявил, что законопроект о мобилизации нуждается в существенной доработке. По словам нардепа, у Комитета по национальной безопасности есть замечания к каждой второй статье.