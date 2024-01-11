Глава МИД Венгрии Сийярто встретится с Кулебой и Ермаком: стала известна дата

По словам спикера украинского дипломатического ведомства Олега Николенко, переговоры представителей Киева и Будапешта пройдут на территории Закарпатской области.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 января встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Суспільному" 11 января.

По словам Олега Николенко, переговоры состоятся на территории Закарпатской области, в Ужгороде.

Спикер украинского дипломатического ведомства отметил, что эта встреча станет продолжением недавних политических контактов Киева и Будапешта.

Николенко также заявил, что чиновники будут обсуждать будущие переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", — уточнил Николенко.

Напомним, 28 декабря Петер Сийярто сообщил, что в январе 2024 года состоится его встреча с Андреем Ермаком. Венгерский дипломат заявил, что в переговоры будут затронуты "двусторонние вопросы", но это не будет означать изменений позиции по войне в Украине.

В свою очередь Андрей Ермак 28 декабря сообщил, что провел телефонный разговор с Петером Сийярто, в ходе которого обсудил встречу Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном, а также "продвижение Украины на евроинтеграционном пути".