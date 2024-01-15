"Чтобы усилить оборонную устойчивость Украины": Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию (фото)

По словам президента, на переговорах поднимутся, в том числе, вопросы возвращения похищенных детей, санкциях и механизмов использования замороженных российских активов.

В понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram.

"Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с главами", — написал Зеленский.

Как заявил президент, в Берне он проведет переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой президентом Виолой Амхерд.

Украинский лидер также выразил благодарность за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Пост Владимира Зеленского

"Участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения", — отметил глава государства.

Зеленский также высказывается о вопросах возвращения похищенных детей, применении санкций, поиске механизмов использования замороженных российских активов, сотрудничестве в области гуманитарного разминирования, финансовой поддержке и восстановлении Украины.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", — добавил президент.

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис также объявил о прибытии президента Зеленского и опубликовал фотографию вместе с украинским лидером.

Пост Игнацио Кассиса

Напомним, 12 января сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашение по безопасности, которые будут действовать до вступления в НАТО. Согласно соглашению, Великобритания будет обмениваться с Украиной разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.