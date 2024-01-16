"Потерпит крах раньше": Путин не сможет вести войну в Украине еще 5 лет, — генерал США

По словам экс-командующего Сухопутными войсками в Европе Бена Ходжеса, все разговоры о мирных переговорах являются смешными, ведь Кремль продолжает переходить на военные рельсы. В то же время стоит учитывать, что президент России уже не молод.

Приближается вторая годовщина с начала полномасштабной войны в Украине и президент России Владимир Путин не намерен ее заканчивать. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Sestry рассказал, есть ли у Кремля возможность вести противостояние еще 5 лет.

По его словам, сейчас можно смело фиксировать тот факт, что Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы начать мирные переговоры с Украиной, ведь у него есть глобальные цели. Речь не только о полном уничтожении Украины, но и про крах НАТО.

Глава Кремля уже перевел экономику страны на военные рельсы, но несмотря на это она продолжает оставаться в затрудненном положении, а оборонная промышленность также испытывает немало проблем.

"Ему не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. И ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов. Я думаю, он знает, что его политическое будущее связано с успехом борьбы против Украины. И поэтому он потратит столько жизней россиян, сколько потребуется, чтобы сделать все, что ему нужно", — заявил Бен Ходжес.

Соответственно, по его мнению, все разговоры о необходимости переговоров выглядят смешными.

Отдельно американский генерал высказался по поводу того, что будут означать еще 5 лет войны для Украины. Он считает, что "Россия потерпит крах раньше", ведь ее экономика в очень плохом состоянии. Более того, если бы Запад работал над санкциями лучше, то изоляция произошла бы быстрее. Это позволило бы отделить Кремль от Ирана, Китая, Северной Кореи и их военной помощи. Соответственно, даже российский народ возможно не стал бы с этим мириться.

"Я не думаю, что они смогут продолжать то, что делают сейчас, особенно если Запад наконец поймет, что победа Украины в наших интересах. И это не благотворительность для Украины, это для нашей выгоды. Люди вокруг Путина, все олигархи, они теряют свои деньги. Они знают, что им некуда деваться. Промышленность уничтожается. Я не думаю, что Путин сможет продолжать воевать в течение пяти лет. К тому же, он уже не молод", — подытожил Бен Ходжес.

Напомним, 15 января в ГУР объяснили, почему РФ говорит о готовности к переговорам. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, риторика Москвы относительно дипломатических договоренностей в основном направлена именно на страны Запада и Глобального Юга. Для Украины неприемлемы условия, которые предлагает враг.