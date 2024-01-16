Зеленский встретился со Столтенбергом в Давосе: обсудили усиление украинской ПВО (видео)

Отметили важность подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Совместной декларации G7, сообщают в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своего визита на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии. Об этом глава государства сообщил 16 января в Telegram.

"Начал работу в Давосе со встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили много важных вопросов", — подчеркнул Зеленский.

По информации главы страны, в разговоре с генсеком Альянса речь шла о..:

ситуацию на поле боя в Украине;

оборонные потребности государства;

дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны;

подготовку следующего саммита НАТО в Вашингтоне;

работу с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

"Спасибо за устойчивую поддержку нашего государства в защите от российского вторжения", — добавил глава государства.

Кроме того, в Офисе президента добавили, что Зеленский проинформировал Столтенберга о массированных российских атаках на украинские города и общины, которые происходили в последнее время.

Также на встрече была отмечена важность подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

"Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и подчеркнул важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО", — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, в понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис также объявил о прибытии президента Зеленского и опубликовал фотографию вместе с украинским лидером.

12 января сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашения по безопасности, которые будут действовать до вступления в НАТО. Согласно договору, Великобритания будет обмениваться с Украиной разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.