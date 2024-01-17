Охота на уклонистов. Стоит ли государству начинать кампанию против тех, кто избегает мобилизации

Представители действующей власти начали призывать к ограничению в правах тех, кто уклоняется от мобилизации. Похожие заявления все чаще звучат в публичном пространстве. Фокус разбирался, существует ли в Украине проблема уклонистов, и нужно ли их публично травить.

Тема действий территориальных центров комплектования (ТЦК) и проведения мобилизационных мероприятий уже давно стала привычной в лентах новостей рядом с прогнозами погоды. Мнения в социальных сетях разделились — кто-то поддерживает ТЦК, называя военнообязанных уклонистами, а кто-то, наоборот, на стороне тех самых уклонистов.

В медиа уже некоторое время продолжается кампания по агитации службы в Силах обороны Украины — многочисленные рекламные борды в крупных городах, ряд интервью с авторитетными военными, которые объясняют необходимость пополнения рядов украинской армии. Какой эффект имеет эта кампания пока не скажет никто, информация о мобилизационных мероприятиях является военной тайной, поэтому просить у командования предоставить данные о количестве мобилизованных в этот период бесполезно.

Однако вопросы противоправных действий ТЦК, наоборот, стали топ-контентом, разлетающимся по социальным сетям и СМИ.

Выбор между рейтингом и целесообразностью

К вопросу проблем мобилизации уже подключились политики и представители власти действующей власти. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что те, кто уклоняется от мобилизации, не должны жить полной жизнью.

"Их ловят ТЦК — это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства: ты боишься или не хочешь принципиально, или что-то другое. Ты должен иметь ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", — заявил Виталий Ким.

Стоит обратить внимание, что на конец 2023 года Виталий Ким был вторым самым рейтинговым политиком после президента Зеленского, а по балансу доверия-недоверия, даже опережал его.

Поэтому здесь можно рассматривать два вероятных мотива такого заявления — во-первых, месседж от политика, который имеет уровень доверия, может спровоцировать население на пересмотр своих взглядов по мобилизации, во-вторых, власть таким образом пытается провести мониторинг будущих непопулярных решений.

Виталий Ким считает, что те, кто уклоняется от мобилизации, не имеют права жить полной жизнью в Украине Фото: Facebook

Вместе с тем, политолог Петр Олещук предполагает, что в заявлении Кима нет так называемой "командной работы", а лишь его мнение и инициатива.

"По моему мнению, это была собственная инициатива Виталия Кима, а не то, о чем говорят во властных кабинетах. Проблема существует, она не легкая, а ее решение будет непопулярным. Здесь нет двух ответов или двух позиций, должно быть решение, которое вряд ли понравится всем украинцам. Украина сейчас находится в такой ситуации, когда нужно думать не о том, как понравиться, а как сохранить государство", — говорит Фокусу политолог.

Вслед за Кимом еще одним скандальным заявлением отличился бывший заместитель председателя Верховной Рады, кандидат в президенты 2019 года Руслан Кошулинский, который сейчас находится в армии. По его мнению, всех тех, кто отказывается защищать Украину нужно понижать в гражданских правах.

"Не выполнил гражданский долг — защиту Украины, ты должен быть лишен гражданских прав. Ты не имеешь права быть допущенным к голосованию, к выборности, к должностям и тому подобное. Это мы говорим о карательных моментах. Потом, после войны, мы будем разбираться, где ты был и что ты делал", — говорил Кошулинский в эфире канала "Киев 24"

Надо напомнить, что Кошулинский является представителем политической партии "Свобода", которая известна своим радикализмом и острыми политическими заявлениями.

Какой вред от уклонистов Украине

Фокус уже рассказывал, что украинское общество перегрето ожиданием скорой победы над врагом и сегодня находится в дезориентированном состоянии. Этим пользуются политики и российские центры пропаганды, которые продвигают тему окончания войны на тех условиях, что на сегодня сложились. Украинская власть не коммуницирует должным образом с обществом, а заявления о необходимости дополнительной мобилизации 500 тыс. человек и усиление мобилизационного законодательства еще больше запутывают ситуацию. Общество и так находится в напряжении в ожидании новых изменений в законодательство о мобилизации и прав ТЦК, а тут еще и представители власти говорят о необходимости ограничения в правах для уклонистов.

Сотрудники ТЦК вынуждены идти на противоправные действия, чтобы выполнить план по мобилизации населения Фото: Скрин видео

Политолог Николай Давидюк уверен, что все эти заявления являются лишь составляющей, информационным шумом вокруг вопроса усиления мобилизации и новых законов. По его мнению, тема уклонистов не такая катастрофическая, как это показывают в СМИ. Но если это не изменится, то эффект, действительно, может быть тяжелым.

"Не надо говорить, что у нас большое количество уклонистов. В западных СМИ могут появиться месседжи, что мы страна уклонистов, воевать некому, поэтому и вооружение передавать некому", — объясняет Фокусу Давидюк.

В конце декабря 2023 года Минобороны Украины отметило, что нежелающих мобилизоваться на самом деле не так много, как это может показаться. Спикер министерства Илларион Павлюк говорил, что в стране больше тех, кто готов защищать свою землю, чем тех, кто возмущен мобилизацией.

"Я не вижу такой тотальной неготовности украинцев защищать свою страну, как это можно представить, ориентируясь на негативные сообщения", — отмечал Павлюк в эфире национального телемарафона.

Он отмечал, что большое количество получают повестку, идут в ТЦК, где их или мобилизуют, или признают непригодными. Но об этом не говорят, а ищут скандалов.

Как решить проблему нежелающих мобилизоваться в армию

Опрошенные Фокусом специалисты считают, что специальные акценты на теме уклонения, наоборот могут быть выгодны врагу, поскольку будут срывать мобилизационную кампанию, а на фронте остается все меньше воинов. Кроме того, это еще больше будет углублять раскол в обществе, которое пока не является сплоченным и однородным.

"Тема уклонистов поднимается в медийном пространстве так или иначе, сейчас она обострилась на фоне обсуждения мобилизационного законодательства. Надо понять и воспринять, что общество и так раскалывается на этой теме — у одних обостренное чувство справедливости из-за того, что на фронте много людей без изменений и ротаций, а другие имеют возможности избежать мобилизации. И чем дальше так будет продолжаться, тем больше будет формироваться раскол. Поэтому, говорить, что травля уклонистов может привести к расколу неправильно, он и так уже есть на этой теме", — объясняет Петр Олещук.

В 2022 году в ТЦК стояли очереди, проблем с мотивацией и желающими защищать Украину не было Фото: Espreso.TV

По мнению Николая Давидюка, проблему уклонения как и раскола в обществе на этой теме, должно решить четкое, понятное и справедливое законодательство. Сейчас у власти есть все возможности, чтобы это сделать. При равных условиях, вопрос мотивации должен исчезнуть сам по себе.

"Первое, что нужно решить сейчас — это вопрос мотивации. Если в начале российского вторжения вопрос мотивации вообще не стоял, потому что каждый ассоциировал себя с понятием "я-государство", то сейчас его нет. В первую очередь, из-за ряда коррупционных скандалов, которые эту мотивацию разрушили. По моему мнению, как только мы решим с этим проблему, никаких вопросов по уклонистам не будет", — говорит эксперт.

Фокус уже обращал внимание, что Кабинет Министров не смог разработать необходимый законопроект по вопросам мобилизации. Народные депутаты вернули документ обратно. Сейчас работы над новым проектом закона продолжаются, однако уже без анонсов громких ограничений в правах и наказаниях за уклонение от мобилизации.