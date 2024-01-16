Неожиданная встреча с Дудой, заявления о мире и войне: как прошла поездка Зеленского в Давос

В Давосе Зеленский провел больше 10 встреч и впервые после начала блокады украинско-польской границы встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

В рамках участия на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных встреч и выступил с ключевыми тезисами о войне в Украине. Фокус собрал основное из поездки президента на форум.

Речь Владимира Зеленского

В своей речи Президент Украины сосредоточился на перспективах завершения войны и необходимости переговоров с Путиным. Он подчеркнул, что режимы, аналогичные путинскому, существуют до тех пор, пока они ведут войны. Зеленский выразил признательность украинским мужчинам и женщинам, называя их героями, защищающими другие народы от необходимости посылать своих детей на защиту демократических ценностей.

Президент подчеркнул, что санкции недостаточны, если российские ракеты по-прежнему содержат компоненты западных компаний. Он также выразил убежденность в том, что замораживание конфликта не решение, поскольку каждый замороженный конфликт вспыхивает снова, как это произошло на Донбассе.

Главное из речи Зеленского:

"Такие режимы как путинский существует до тех пор, пока они ведут войны".

Украинские мужчины и женщины — это герои и героини, которые защищают другие народы от необходимости посылать своих детей на защиту демократических ценностей.

"Пока все говорили Украине "не надо эскалации конфликта", мы теряли наших героев, а Путин все равно не останавливался".

"Санкций явно недостаточно, если в каждой российской ракете до сих пор есть компоненты западных компаний".

"Замораживание конфликта не выход, ведь каждый замороженный конфликт вспыхивает снова. Мы видели это на Донбассе".

"Уменьшение поддержки Украины придает уверенности агрессии Путина".

Зеленский с Дудой побывали в Украинском доме в Давосе

Как сообщает медиа "Новини.Live", Владимир Зеленский и польский президент Анджей Дуда прибыли на дискуссионную панель "Украинский Дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украинско-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

С кем встретился Зеленский в Давосе

На полях форума в Давосе Владимир Зеленский провел встречи с лидерами и представителями разных стран.

США

Специальная встреча с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Обсуждены вопросы мировой безопасности и поддержки со стороны США.

НАТО

Встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовку следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

Европейская комиссия

Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, где обсуждены приоритеты отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

Вьетнам

Встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тином, на которой обсуждены двусторонние отношения и поддержка формулы мира.

Люксембург

Обсуждение продолжения сотрудничества и конфискации замороженных активов России с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Сингапур

Первая встреча с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, где обсуждены вопросы сотрудничества в реализации Формулы мира и развития отношений.

Руанда

Переговоры о налаживании экономических связей и развитии двусторонних отношений с президентом Руанды Полем Кагаме.

Гана

Обсудили перспективы создания логистических хабов перевалки украинской аграрной продукции для стран Африки с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо.

Напомним, днем ранее, 14 января в Давосе состоялась четвертая встреча, в которой приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики