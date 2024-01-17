Порошенко подал в суд на львовских пограничников и требует полмиллиона гривен

Политик будет оспаривать в суде отказ пограничников выпустить его за границу на встречу с венгерским премьером Орбаном, пишут журналисты. Иск также касается первого вице-спикера Рады Корниенко, потому что именно он отменил международную командировку.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подал иск в суд на 7-й пограничный Карпатский пограничный отряд Госпогранслужбы Украины. Он требует моральной компенсации за невыпуск его за границу. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что кроме ГПСУ иск также касается вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, потому что именно он отменил международную командировку Петра Порошенко.

Дело будет рассматривать Львовский окружной административный суд 17 января в 16:00.

Пока ГПСУ официально не прокомментировала иск Петра Порошенко.

Напомним, что 1 декабря 2023 года экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его не выпустили на границе из Украины, хотя у него была командировка в Польшу и США.

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщил о получении письма относительно выезда за границу пятого президента Украины Петра Порошенко. После этого он принял решение отменить разрешение, которое ранее подписал председатель Рады Руслан Стефанчук.

В СБУ заявили, что Порошенко должен был встретиться с Орбаном, а РФ хотела использовать это против Украины. Правоохранители отмечают, что обратились в Офис президента, Кабинет Министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага при согласовании зарубежных командировок украинских делегаций.