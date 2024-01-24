Пленники Кремля. Кого из похищенных украинцев держат в СИЗО "Лефортово"

С начала полномасштабного вторжения на оккупированных территориях Россия задержала тысячи гражданских лиц и тысячи военнослужащих взяла в плен. Некоторых из них она поместила в самый известный следственный изолятор России — "Лефортово". Фокус узнавал, кого и почему Кремль прячет в Москве.

В следственном изоляторе "Лефортово" в свое время находились командиры полка "Азов", освобожденные во время обмена. Также там держат жителей Херсона, Бердянска и Мелитополя, которых обвиняют в терроризме. Суды над ними проходят в закрытом режиме.

"Ему — 60 лет, он не в том возрасте, чтобы что-то взрывать"

Константин Резник — частный предприниматель из Херсона. До полномасштабного вторжения занимался строительством, не был связан с армией, служил только в советское время.

Резник, как и его семья, оказался в оккупации с первых дней полномасштабного вторжения.

"Было много военных и техники. Россияне установили блокпосты. На них проверяли телефоны, искали какую-то информацию. Останавливали всех, кому меньше пятидесяти лет, других — выборочно. Кого-то задерживали на день, кого-то на неделю, а кто-то вообще исчезал. Логики никакой не было. Был просто террор. Мы избегали русских, переходили на другую сторону улицы, старались не смотреть им в глаза. Мне кажется, россияне нас, гражданских, боялись больше военных", — говорит Фокусу жена Константина Татьяна Резник.

Ее мужа россияне похитили где-то на улице Херсона 21 июля 2022 года.

60-летнему Константину Резнику инкриминируют в России статью 361 уголовного кодекса РФ — международный терроризм Фото: Социальные сети

"Впоследствии его привезли домой на микроавтобусе. Никакой маркировки на машине не было. Зашли в дом, завели Константина. Без наручников. Я попросила их представиться, а они спросили, как меня зовут, но сами не назвались".

В комнатах начался обыск. Искали, как поняла жена, телефоны и записные книжки, а в них — номер кого-то с подконтрольных Украине территорий. Но безрезультатно, поэтому решили изъять технику.

"Спустились в гараж. Там у Кости лежали дневники, которые он вел. Они их тоже полистали и посмотрели. Не знаю, что-то нашли. Им был нужен какой-то телефон. Потом забрали мужчину, больше его мы не видели", — добавляет Татьяна.

Родные ждали неделю, потом обратились к оккупационным властям, самостоятельно искали в подвалах, ведь на тот момент уже знали, что у них удерживают гражданских.

Впоследствии Татьяна увидела новость, что Константина и еще двух херсонцев россияне задержали. На обнародованном видео зафиксировано, как мужчин задерживают где-то на природе, у реки, кладут лицом в землю. Утверждали, что они хотели взорвать какую-то машину, вероятно, с оккупантами.

"Мужчине 60 лет, он не в том возрасте, чтобы что-то взрывать", — говорит Резник.

Мужа Татьяны, действительно, сначала держали в подвалах — в СИЗО и здании МВД. Как родные узнали уже после деоккупации Херсона, в этих помещениях были застенки.

В октябре 2022 года Татьяне Резник позвонил адвокат из Симферополя. Женский голос на русском сообщил, что девять херсонцев проходят по одному делу, им всем инкриминируют статью 361 уголовного кодекса РФ — международный терроризм, и уже состоялось судебное заседание, в результате которого их оставили в СИЗО. Далее их могут эпатировать в Москву.

"На следующий день я хотела передать передачу мужу, потому что задержали его летом, без теплых вещей и лекарств, позвонила, но, оказалось, Костю уже повезли в Москву", — говорит жена.

Так, по данным семьи, Константин Резник 12 октября 2022 года оказался в московском следственном изоляторе "Лефортово".

"Было еще одно видео уже в Москве, на нем было много людей. Показывали паспорта, как их сажают в микроавтобус и вывозят. Честно говоря, на том видео я мужчину не узнала, дети тоже его не узнали. Это совершенно не тот человек. Он — худой, страшный и замученный. Они все там такие", — говорит Татьяна.

Как оказалось, вместе с Резниковым в Лефортово оказались волонтер Красного Креста Юрий Каев, менеджер по продаже бытовой техники, сантехники и мебели Сергей Офицер, фермер, бывший военнослужащий ВСУ Сергей Ковальский, менеджер по продажам Сергей Кабаков, бывший военнослужащий ВСУ Денис Лялька, автомастер Сергей Гейдт, бывший начальник отдела транспорта Херсонского горсовета Олег Богданов и бывший работник херсонской таможни Юрий Тавожнянский. Почти все они, а также их семьи до задержания не были знакомы между собой.

Женская камера: их держат там и скрывают

35-летняя Янина Акулова жила вместе с мужем и двумя детьми в Мелитополе Запорожской области. Как известно, этот город также быстро оказался в оккупации в феврале 2022 года. Семья Акуловой оставалась там до тех пор, пока детей не начали заставлять пойти в российскую школу. Тогда Янина взяла их и вывезла к матери, а сама вернулась в оккупацию. Зачем — пока неизвестно.

Российские военные остановили ее на блокпосту в октябре 2022 года. Тогда же задержали. Долгое время родные не знали, где именно находится женщина. Впоследствии выяснилось, в Москве, в "Лефортово".

По словам правозащитников, Акулова пишет родным письма, в которых рассказывает об ухудшении состояния здоровья из-за условий содержания и избиений.

Акулову, как и херсонцев, россияне также обвинили в терроризме.

Долгое время родные Янины Акуловой не знали о месте ее пребывания, в РФ ее подозревают в терроризме Фото: Социальные сети

Вместе с Акуловой в камере находятся еще как минимум три женщины — гражданки Украины.

Одна из них — крымская татарка Ление Умерова, которая переехала в Киев после оккупации Крыма, училась в политехническом институте и работала маркетологом бренда женской одежды. Россияне задержали ее на российско-грузинской границе, когда она ехала к больному отцу через Грузию. Перевезли во Владикавказ, где пять месяцев держали за решеткой, а затем в "Лефортово". Умерову обвиняют в шпионаже.

Фамилии двух других женщин их родные не хотят публично разглашать. Обе также задержаны на юге Украины уже после начала оккупации, обвиняются по террористическим статьям.

Под российской "защитой"

Анастасия Пантелеева, руководитель направления документирования ОО "Медийная инициатива за права человека", говорит, что девять херсонцев первый месяц после перевода в "Лефортово" держали в отдельных камерах по одному. Впоследствии их перевели в двухместные камеры к другим заключенным — часто речь идет о гражданах РФ, которые были задержаны по схожим статьям: терроризм, хранение оружия.

Россия пытается скрыть и количество украинских граждан, которые находятся в заключении в России, и их фамилии.

Украинские юристы объясняют, что Россия так действует сознательно. Гражданские во время вооруженной агрессии и оккупации — уязвимая группа. Россия с начала полномасштабного нападения утверждает, что задерживает тех, кто противодействует так называемой "специальной военной операции", которую президент РФ Владимир Путин объявил накануне вторжения. Фактически российские власти называли и называют гражданских комбатантами, ведь в ответах на запросы о гражданских подчеркивали, что они "содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными". И это в то время, когда в Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны не говорится о возможности взять гражданских в плен. Наоборот это запрещено.

Ление Умерову задержали на российско-грузинской границе, сейчас она в "Лефортово" под подозрением в шпионаже Фото: Соцсети

Неудивительно, что общая практика такова, что в случаях необъявленных подозрений украинцев Россия скрывает, адвокатов к таким людям не допускает. Некоторые без суда и следствия находятся в подвалах, СИЗО и колониях годами. Только после того, как официально обвинили в преступлениях — в основном это террористические статьи, к ним могут допустить так называемого защитника.

Жена Константина Резникова Татьяна подтверждает, что ее, как и родных других задержанных, с которыми она общается, российские власти официально не уведомили о задержании, хотя они все многочисленное количество раз обращались к ее представителям.

Также не со всеми родными на контакт выходили назначенные РФ так называемые защитники.

"У моего долгое время не было адвоката, все запросы в органы Украины делаем мы самостоятельно. Мы пытались делать запросы и к российской стороне, в СИЗО. Но никаких ответов с его стороны не имеем", — говорит и дочь Константина Резникова Евгения.

"Наш адвокат в Москве на нас сначала не вышел, мы искали другого. Есть такие адвокаты, которые не предоставляют никаких документов. Просто сообщают, что мера пресечения продлена", — говорит Татьяна Резник.

Семья Резника в начале пыталась связаться с адвокатом другого "фигуранта" по делу, который пошел на контакт с родными, но получили ответ, что ни номер дела, ни статьи, по которым подозреваются, ни о состоянии человека говорить "защитникам" не разрешено. Такой подход можно объяснить не только нежеланием сотрудничать, но и тем, что на адвокатов в России осуществляется серьезное давление, некоторые подвергаются преследованиям.

Почему россияне видят в лице украинцев террористов

Сейчас все судебные заседания над всеми гражданскими украинцами проходят в закрытом режиме — на них не пускают журналистов, представителей мониторинговых миссий.

Некоторые, продолжаются непосредственно в Москве, других, чтобы судить, перевозят в Ростов-на-Дону, где расположен южный окружной военный суд, который рассматривает дела о терроризме. Именно там в свое время рассматривалось дело кинорежиссера Олега Сенцова, обвиняемого в терроризме. Его также держали впоследствии в "Лефортово".

"Очень сложно отследить, кого именно вывезли из "Лефортово", а кого вернули, потому что опять же этот процесс является достаточно закрытым. Россияне видят в лице украинцев террористов и пытаются достаточно жестко бороться", — говорит Анастасия.

В целом, по подсчетам Пантелеевой в московском "Лефортово" находится не менее 25 гражданских из Херсонской и Запорожской областей, а также из Крыма. Все, о ком идет речь, были задержаны уже после начала полномасштабной войны.

Среди них, например, так называемая мелитопольская пятерка: Андрей Голубев, Игорь Горлов, Александр Жуков, Владимир Зуев и Юрий Петров. Некоторые из них недавно служили в ВСУ или же являются спортивными тренерами. Россияне также обвиняют их в подготовке "акта международного терроризма". Речь идет о том, что они якобы готовились атаковать грузовики с гуманитарной помощью, для этого якобы начинили передний бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать, когда мимо нее будет идти гуманитарный груз.

В московском СИЗО ФСБ "Лефортово" находится по меньшей мере 25 гражданских из Херсонской и Запорожской областей, а также из Крыма Фото: Из открытых источников

"Также в "Лефортово" был найден Виктор Якушев, житель Донецка. Его обвинили в том, что он из Эстонии в Россию, в Москву, вез якобы оружие, планировал устроить террористические акты", — добавляет правозащитница.

Она говорит, что объяснений, почему россияне кого-то перевозят аж в Москву нет. Сначала думали, что из-за тяжести инкриминируемых преступлений и возможных высоких фамилий, с кем связаны они. "Но это не так. Мы знаем одного херсонца, которого подозревали в покушении на Наталью Поклонскую (бывшую т.н. прокурор Крыма), и он сейчас вернулся по обмену.

Пока неизвестно, чтобы из "Лефортово" кого-то из гражданских поменяли. На обмен смогли попасть только командиры, которые попали в плен во время обороны "Азовстали" в Мариуполе.

"Родственники только говорят, что для гражданских можно было бы менять статус, признавать их военнопленными, если они раньше служили в ВСУ, тогда бы повышались шансы попасть на обмен. Но возможна ли так процедура — вопрос. Как и не известно, не затянет ли это процесс, — предполагает Пантелеева, — Сложная ситуация на самом деле семьи гражданских не могут понять, у кого просить помощи по освобождению — мечутся между украинскими правозащитниками и российскими адвокатами".

Недавно стало известно, что Константина Резникова и нескольких других херсонцев перевезли из "Лефортово" в ростовское СИЗО. Рассмотрение дела должно начаться в Ростове-на-Дону уже 25 января.