"Основа для третьей мировой": Словакия не поддержит членство Украины в НАТО, — Фицо (видео)

По словам словацкого премьера, во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он еще раз озвучит позицию Братиславы касаемо будущего Киева. Поставки оружия не возобновятся.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем собирается заявить о том, что Братислава не поддерживает путь Киева в НАТО. Об этом он заявил во время интервью для RTVS 20 января.

По его словам, встреча случится уже в среду, 24 января в украинском Ужгороде. Роберт Фицо приедет с гуманитарной помощью для Киева, однако о военной поддержке можно забыть и такая позиция сохранится в дальнейшем.

"Я скажу ему, что есть вещи, по которым у нас совершенно разные мнения, я скажу ему, что когда речь идет о вступлении в ЕС, мы уважаем их, но они должны выполнять условия, а не так, что страна, которая абсолютно не отвечает никаким требованиям, вступит в ЕС. Я скажу ему, что наложу вето и заблокирую это, потому что это просто основа для третьей мировой войны и ничего больше", — заявил Роберт Фицо.

Отдельно премьер-министр Словакии добавил, что украинская сторона не желает проводить пресс-конференцию после встречи, однако Роберт Фицо считает, что было бы правильно, чтобы Денис Шмыгаль также сделал заявление по итогам переговоров.

"Думаю, что было бы правильно, если бы мы договорились, что каждая сторона сделает заявление. Мы должны обменяться этими заявлениями, прежде чем обнародовать их. Я знаю, с чем я иду. Я иду с гуманитарной помощью", — продолжает политик.

Что касается поставок вооружения Украине, то если речь о коммерческой стороне, то Роберт Фицо не видит никаких препятствий, если кто-то хочет заработать.

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Напомним, 17 января сообщалось, что Словакия поддержит вето Венгрии на помощь Украине от ЕС. По словам Роберта Фицо, его венгерский коллега Виктор Орбан ведет "законную борьбу", поэтому на саммите 1 февраля собирается поддержать позицию Будапешта.