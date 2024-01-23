Россия готова к переговорам, но есть одно условие: о чем соврал Лавров в ООН, — ISW

РФ выступила перед западными лидерами с громкими заявлениями об Украине. Однако некоторым утверждениям представителя страны-агрессора Сергея Лаврова противоречат даже слова самого президента России Владимира Путина.

Россия продолжает использовать Совет Безопасности ООН для продвижения своих лживых нарративов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 22 января.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН 22 января. Оно было созвано самой страной-агрессором.

Главные тезисы Лаврова, которые выделили аналитики:

Россия всегда была "готова к переговорам", но их результатом должно быть устранение украинского правительства;

украинцы не заинтересованы в войне, а продолжать противостояние их подталкивает Запад;

"формула мира" президента Владимира Зеленского — это "путь в никуда", и чем быстрее это осознают, тем лучше якобы будет для Украины и Запада;

если Украина "прекратит борьбу", будут спасены "сотни тысяч" жизней;

Запад якобы продвигает идею о риске нападения России на НАТО в будущем, чтобы "требовать деньги" на помощь Украине.

Аналитики подчеркнули, что официальные представители Кремля включая самого президента РФ Владимира Путина "постоянно высказывали угрожающую риторику" против НАТО.

Также Лавров обвинил ВСУ в нанесении ударов по временно оккупированным территориям. В ISW отметили, что недавно он утверждал об атаке западным оружием по гражданским объектам в Донецке. Похожие нарративы продвигали и другие российские источники, но иностранные журналисты независимо подтвердить эти заявления не смогли. В то же время в Украине отрицали осуществление такого обстрела.

Аналитики выделили и попытки Лаврова преуменьшить военные преступления российских оккупантов. Он заявил, что россияне и украинцы "живут в мире и согласии" на захваченных территориях. По его словам, народы будут жить как "братья и добрые соседи", когда Кремль достигнет своих целей в войне. В институте отметили, что речь идет о полной капитуляции Украины и Запада.

"ISW регулярно документировала, как российские войска и оккупационные администрации участвовали в широкомасштабных и преднамеренных кампаниях этнической чистки; принудительно и незаконно вывозили в Россию украинцев, в том числе детей; и систематически работают над ликвидацией украинского языка, культуры, истории и этнической принадлежности на территориях, оккупированных российскими войсками", — говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что, по их мнению, Россия хочет укрепить свою позицию в ООН и получать выгоду от пребывания в Совбезе. Заседание 22 января Лавров использовал для "содействия различным информационным операциям Кремля". В ISW предположили, что целью страны-агрессора было легитимизировать свои нарративы и продвинуть их на мировой арене, а также убедить другие страны прекратить свою военную помощь Украине.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что война в Украине завершится переговорами. Однако, по его словам, важна позиция, в которой на этот момент будет находиться Киев.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк озвучил условие завершения войны в Украине. Он отметил, что будут подписаны соглашения с Россией, и они должны включать один обязательный пункт.