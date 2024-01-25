Кто будет воевать. Почему Зеленский не видит необходимости мобилизовать 500 тыс. человек

Президент Зеленский считает, что нет необходимости в мобилизации 500 тыс. военнообязанных. Эту цифру он лично озвучивал в конце прошлого года со ссылкой на военное командование. Фокус узнал, почему изменилось мнение президента и какой мобилизации в Украине надо ждать.

14 февраля 2024 года истекает очередной срок продления мобилизации, который Верховная Рада продлила 9 ноября прошлого года. Нет никаких сомнений, что народные депутаты снова его продлят. Однако остается непонятным вопрос мобилизации 500 тыс. военнообязанных, о которых говорилось в конце года.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в мобилизации такого количества. "Я пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек. Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому, что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона надо мобилизовать. А третье, это деньги. И как бы кто не относился, все эти финансы не происходят от партнеров. Все это дает украинский бюджет", — рассказал глава государства в интервью британскому Channel 4 News.

Сколько украинцев планируют мобилизовать

Впервые о цифре 500 тыс. мобилизованных сказал именно Зеленский, он заверил, что именно столько, по словам военного командования, нужно на этот год.

Коммуникационную ситуацию пришлось разбирать уже командованию. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отметил, что ни одного запроса на конкретные цифры не было сделано. При этом уточнил, что командование формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и на человеческий ресурс на постоянной основе.

Зеленский заявил, что не видит необходимости в мобилизации полмиллиона человек Фото: Скрин видео

На фоне обсуждения нового законопроекта о мобилизации тема призыва полмиллиона украинцев постепенно ушла из информационного поля. Вернул ее уже глава Главного управления Минобороны Кирилл Буданов, отметив, что без мобилизации Украине не обойтись. Он также сообщил, что численность Сил обороны Украины составляет примерно 1,1 млн человек. По его мнению, обеспечить армию таким количеством военнослужащих не способен ни один сторонний рекрутинг.

Почему власть оттягивает вопрос усиления мобилизации

Вероятно, военно-политическое руководство Украины хотело, чтобы следующий срок мобилизации начался уже с новым законом о мобилизации и ее мероприятиях. Однако подготовленный Кабинетом Министров законопроект народные депутаты вернули обратно в Кабмин и не стали рассматривать. Фокус уже рассказывал, что законопроект содержал много норм, которые прямо или косвенно противоречили Конституции. Кроме того, после так называемого общественного обсуждения в СМИ и социальных сетях, волны критики, ни одна из политических сил не захотела брать на себя ответственность за его принятие.

Глава ГУР Кирилл Буданов утверждает, что без мобилизации Украине не обойтись Фото: Facebook ГУР

Новый законопроект о мобилизации сейчас разрабатывает Министерство обороны, но сроков, когда он может появиться в парламенте и быть рассмотренным парламентариями, пока нет. Учитывая, что вопрос насущный, можно прогнозировать, что его не будут откладывать надолго.

В целом вопрос мобилизации в Украине инициирует президент, который передает в Верховную Раду свое решение о введении общей или частичной мобилизации.

Кто ответит за непопулярные решения

Возвращение Зеленского к теме мобилизации 500 тыс. военнообязанных напоминает о противоречиях, существующих между ним и главнокомандующим ВСУ Залужным. До сих пор ни один из них не опроверг и не подтвердил эти слухи, которые уже длительное время обсуждают в СМИ, в том числе и на Западе.

"Решение об усилении мобилизации является непопулярным в определенных электоральных группах сторонников Зеленского. Как правило, это те, кто выступает за войну до победы, но у себя дома, на диване. Поэтому, возвращаясь к теме мобилизации, президент хочет, чтобы они поняли, что такое решение будет неизбежным, но это не его инициатива. Другими словами, это попытка переложить ответственность с себя на кого-то другого", — говорит Фокусу политический эксперт Виктор Бобыренко.

Тема необходимости и усиления мобилизации уже некоторое время обсуждается в СМИ. К кампании привлечены авторитетные военные, экспертные разъяснения, что не все должности в Силах обороны являются боевыми, а в тылу тоже хватает работы.

По словам политического аналитика Александра Кочеткова, проблема мобилизации никуда не делась, но похоже, что ее решение отложили на время. Надо четко осознать, что людей не хватает — тех, кто уже воюет, нужно менять и усиливать. Сколько таких военнослужащих нужно — не знает и не скажет никто, кроме Генерального штаба.

"Дело в том, что все, кто хотел идти воевать, уже ушли, сейчас, в своем большинстве, остаются те, для кого эта тема непопулярна. Ситуацию пытались решить через законопроект от Кабмина, но он оказался настолько непутевым и репрессивным, что от него в итоге отказались. Сейчас задача в том, чтобы собрать необходимое количество мобилизованных, которые должны быть поощрены и мотивированы, а не идти в армию под принуждением", — объясняет эксперт Фокусу.

Вопрос мобилизации в Украине никуда не делся, его решили отложить на некоторое время Фото: УНИАН

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, тема споров между Зеленским и Залужным, если они действительно существуют, не является той проблемой, к которой должны возвращаться СМИ. Сейчас все должны сконцентрировать свои силы на войне с врагом, а не на политической борьбе.

Виктор Бобыренко отмечает, что указывать о конкретном количестве лиц, которых должны мобилизовать, неуместно и создает лишнюю коммуникационную нагрузку. Он предполагает, что цифра 500 тыс. не является константой и может меняться, в том числе в большую сторону.

"Генерал Залужный на единственном своем брифинге объяснил, что речь идет не об одноразовой мобилизации такого количества, а о постепенных потребностях армии на этот год. Сколько это будет тысяч, или, может, даже миллион, пока говорить не трудно. Не надо забывать, что в РФ говорят о вероятной мобилизации сразу после выборов президента. Если там также призовут 500 тыс., тогда и нам нужно будет увеличивать. Поэтому не стоит сейчас говорить о цифрах", — комментирует эксперт.

Он также напоминает, что если новый закон о мобилизации примут с теми нормами, о которых говорили, то у нас появится еще одна задача — демобилизация тех, кто воюет с февраля 2022 года. То есть, в феврале 2025 года нужно будет заменить на фронте то количество военнослужащих, которые захотят уволиться. Замена должна быть не только количественная, но и соответствующего качества — то есть опыта, подготовки, умений и навыков.