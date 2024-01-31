В РФ территории, заселенные украинцами, значительно больше, чем об этом известно, — эксперт

Историк рассказал, что в Поволжье, некоторых районах Сибири и Дальневосточном крае по состоянию на 1826 год проживало 18% украинцев, где "в той или иной степени осуществлялась политика украинизации".

В Поволжье, Сибири и Дальневосточном крае Российской Федерации, где проживали украинцы, вероятно, остались их потомки, которые нуждаются в национальном и культурном развитии. Об этом рассказал историк, участник проекта "Likбез. Исторический фронт", сотрудник Института истории Украины Геннадий Ефименко в материале Фокуса "Исторические земли. Что происходит с украинцами по ту сторону российской границы".

"После открытия в России источников нефти и газа, в те регионы поехало немало украинцев, но о них упоминании о заселенных преимущественно украинцами территориях РФ совсем не говорится. Это конец ХІХ — начало ХХ века, когда происходил переход от этноса к нации, когда в массах формировалась национальная идентичность. Лучше всего украинские этнические территории зафиксированы переписями населения 1897 и 1926 годов. По последней в России проживало около 7 миллионов украинцев, больше всего — на территории Северо-Кавказского края. Речь идет о Кубани, Таганрощине, части Донщины и Ставропольской губернии. А также на Слобожанщине. Прежде всего это территории современной Белогородской и Воронежской областей", — говорит ученый.

По словам эксперта, в Поволжье, некоторых районах Сибири и Дальневосточном крае по состоянию на 1826 год проживало 18% украинцев.

"Это большое количество. На всех этих территориях в той или иной степени осуществлялась политика украинизации, вплоть до декабря 1932 года. А в Автономной Советской Республике немцев Поволжья в 1924 году украинский язык — наряду с немецким и русским — был даже признан официальным, то есть языком делопроизводства", — добавляет он.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о защите украинцев на территории РФ. В нем, в частности, говорится, что Россия на протяжении веков систематически уничтожала и уничтожает национальную идентичность.

Также Зеленский внесет в ВР законопроект о двойном гражданстве.

Больше читайте в материале Фокуса"Исторические земли. Что происходит с украинцами по ту сторону российской границы"