Исторические земли. Что происходит с украинцами по ту сторону российской границы

Украина обратила внимание на сохранение идентичности украинцев на "исторически населенных" землях в составе РФ. В России эти намерения расценили как территориальные претензии. Фокус разбирался, что может изменить инициатива президента Зеленского и кому она нужна.

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Принято утверждать, что в России проживают от 3 до 7 миллионов украинцев. Эта цифра, конечно, является весьма приблизительной и значительной. В случае самоидентификации всех как украинцев можно было бы организовать серьезную волну внутренних протестов. Однако пока это невозможно — местные, хотя и имеют украинские корни, ассимилировались: своей родиной считают это государство, а родным — русский язык. Пропаганда Кремля и притеснения только углубляют пропасть между страной проживания и историческими землями.

Много лет для Украины эта ситуация не была проблемой. Государство не то, что за пределами, но и внутри страны даже не пыталось работать с проявлениями уничтожения национальной идентичности. Не было политической целесообразности, ведь много лет и власть, и отдельные ученые поддерживали миф о родстве народов. В конце концов Россия в 2014 году, а затем и в 2022-м совершила акты агрессии, начав войну. Связи на родственных уровнях и дипломатическом уровне были разорваны.

Президент Зеленский инициировал создание плана действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации Фото: president.gov.ua

Что происходит с украинцами по ту сторону границы, на исторически населенных украинцами территориях РФ, решил выяснить президент Владимир Зеленский. В День Соборности Украины он объявил о соответствующем указе. В нем — о том, что Россия на протяжении веков систематически уничтожала и уничтожает национальную идентичность, угнетает украинцев, нарушая их права и свободы на определенных территориях. Так что теперь надо констатировать проблему, изучив факты преступлений, и наладить взаимосвязи с другими порабощенными народами.

Ассимилированные отголоски Украины

Юлия Юрина — украинская певица, исполнительница народной и современной музыки. Родилась в Анапе Краснодарского края, Россия. С 18 лет живет в Украине — здесь училась в университете и была участницей различных музыкальных коллективов. Услышав об указе президента Зеленского, написала эмоциональный пост в социальных сетях: "Я — украинка, без украинского гражданства". Мол, несмотря на длительное постоянное проживание в Украине, знание языка, она не может получить украинский паспорт.

"Сначала я подумала, что граждане России не получают украинского гражданства. Мне и так трудно — без справки от ФСБ о несудимости мое дело в миграционной службе Украины не продвигается. Очень расстроилась, но, изучив документ внимательнее, посоветовавшись с юристами, поняла, возможно, мне будет даже легче как человеку из исторически населенных украинцами земель", — говорит Фокусу она.

Юрина вспоминает, как с детства на Кубани она слышала украинский язык и пела на нем в детских музыкальных коллективах. "В три года меня отдали в музыкальную школу. Это был народный ансамбль "Соловейко". Мы пели: "Гуляє козак весілля", Йшла дівчина лучками", "Повернися, соловейко". Мы, дети, не знали украинского языка, но писали слова в транскрипции. С песнями выступали на площадях и конкурсах".

Певица Юлия Юрина — этническая украинка, родившаяся на территории РФ и до сих пор не может получить украинское гражданство Фото: facebook.com/yuyuyunicorn

Впервые в Украину Юлия приехала в 16 лет. "Выступали в Киеве, на Майдане Независимости во время праздника Святого Николая. Что есть такой праздник, я узнала только здесь. На улице было 17 градусов мороза", — говорит она. И вспоминает, что уже тогда девушке предложили попробовать учиться в консерватории в Киеве.

Прошло два года, и Юрина таки поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств. Несколько ее сверстников с Кубани также смогли начать обучение в Киеве, Львове и Нежине. Кто-то после возвращался в Россию, кто-то оставался в Украине. Среди последних была Юрина. "Я поняла, что не поеду, хотя мне и предлагали звание заслуженного работника культуры Кубани", — говорит она. Пела в составе фольклорного ансамбля "Кралиця", училась с ныне известными исполнителями.

"Об украинских корнях узнала случайно, когда очередной раз спорила с отцом. Он говорил о фашистах и нацистах, а потом сказал, что его дед из Днепра. Не знаю ни имени его, ни даты рождения", — говорит Юрина.

В университете изучала фольклор. "Тема дипломной — "Украинцы на Кубани", — продолжает певица. — Для этого ездила на Кубань исследовать украинские села. И когда я уже знала украинский язык, заметила, что много имен собственных украинского происхождения. Например, есть река с названием Ставок", — рассказывает украинская певица.

Юлия Юрина исследовала станицу Благовещенскую в 35 км от Анапы.

"Там бабушки и дедушки рассказывали о своих традициях, песнях, которые остались. Я спрашивала, откуда у них здесь такие песни, говорили, что знают их с детства. Там сохранились зимние обряды — вождение козы, Маланка, колядование, щедрование. Также пели веснянки и русальные песни. Всего этого в России нет. Когда я брала интервью у бабушек, рядом сидели их пятидесятилетние дочери, которые были ассимилированы в русской культуре, говорили по-русски. Но эти дочери помогали мне с переводом, когда я не понимала кубанский говор, на котором говорили старшие", — объясняет Юрина.

В то же время она отмечает, что с 2014 года на Кубани начали искоренять украинское: "Я ходила в свою музыкальную школу, мне говорили: сверху приказ — украинские песни должны быть вычеркнуты из репертуаров. Это было странно, потому что большинство коллективов пели на украинском языке. Также запретили издавать газету, обучать украинскому языку и хранить библиотеки. Знаю о фактах уничтожения украинских книг — их просто сожгли на улице".

Малиновый Клин: украинцы Кубани

Кубань, или как ее неофициально называют, Малиновый Клин — край, заселенный украинцами, начиная с 1775 года, когда часть запорожского казачества решила подчинить себе царская Россия. Тогда в течение довольно короткого времени на эти земли переехали около 25 тысяч казаков, некоторые с семьями. Также на Кубань переселялись бывшие реестровые казаки из Черниговской и Полтавской губерний, слободские из Харьковской. Этот процесс продолжался до середины XIX века. Казаки говорили на украинском языке и идентифицировали себя как украинцы, даже несмотря на попытки русификации Кубани — там сохранялись украинские казацкие обычаи и культура.

В 1897 году в царской России провели перепись населения — на Кубани проживали более 900 тысяч украинцев, которые составляли 47,4% населения.

Карта Украины с землями Кубани, входившими в ее территорию в 1919—1920 годах Фото: likbez.org.ua

После революции 1917 года была провозглашена Кубанская Народная Республика. Произошло это 16 февраля 1918 года. В состав этого государства входили Кубанская область, Черноморская и Ставропольская губернии, а также Тверская область. Речь шла о присоединении республики к Украинскому Государству, делегация посетила гетмана Павла Скоропадского, решение было даже согласовано. Однако в 1920 году Кубань оказалась под властью большевиков. Первое время там открывались украинские школы, издавались украиноязычные газеты. Пока Россия не организовала на этих территориях Голодомор 1932—1933 годов, как и на всей территории Центра и Севера Украины. Во время Второй мировой войны немало кубанцев воевали против советской власти.

В современной России Кубань — "неотъемлемая историческая часть России", местное казачество называют "русским", а кубанский украинский язык — "балачкой", которая якобы является "южным диалектом русского языка".

Заселенные украинцами земли РФ

Краснодарский край — лишь одна из территорий, которая упоминается в президентском указе. В перечне есть еще Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Однако перечень этих земель не исчерпывающий.

Историк, участник проекта "Likбез. Історичний фронт", сотрудник Института истории Украины Геннадий Ефименко говорит об украинцах, которые заселяли сплошные массивы территории на территории современной РФ, в прошлом времени.

"Не проживают, а проживали, — отмечает ученый Фокусу. — После открытия в России источников нефти и газа в те регионы поехало немало украинцев, но о них в упоминании о заселенных преимущественно украинцами территориях РФ совсем не говорится. Это конец ХІХ — начало ХХ века, когда происходил переход от этноса к нации, когда в массах формировалась национальная идентичность. Лучше всего украинские этнические территории зафиксированы переписями населения 1897 и 1926 годов. По последней в России проживало около 7 миллионов украинцев, больше всего — на территории Северо-Кавказского края. Речь идет о Кубани, Таганрощине, части Донщины и Ставропольской губернии. А также на Слобожанщине. Прежде всего это территории современной Белогородской и Воронежской областей"

Геннадий Ефименко настаивает: есть много украинцев, о которых не упомянуто в указе, но которые тоже нуждаются в национальном и культурном развитии, среди которых также проходила политика украинизации, развивалась национально-культурная жизнь до 1932 года.

"Можно вспомнить о Поволжье, некоторых районах Сибири, Дальневосточном крае, где проживало на 1926 год 18% украинцев. Это большое количество. На всех этих территориях в той или иной степени осуществлялась политика украинизации, вплоть до декабря 1932 года. А в Автономной Советской Республике немцев Поволжья в 1924 году украинский язык — наряду с немецким и русским — был даже признан официальным, то есть языком делопроизводства".

О неупомянутых президентом территориях говорит в разговоре с Фокусом и кандидат исторических наук, эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко.

"В указе президента речь идет не об исторических землях в РФ, а о российских землях, заселенных украинцами. И это большая разница. Собственно среди украинских исторических земель в этом указе упомянута только одна — Стародубщина, которая входила в состав гетманата Богдана Хмельницкого и УНР. Остальные — российские территории, заселенные украинцами", — объясняет он.

Не менее важны еще по меньшей мере три территории бывшей Российской империи, густо заселенные в свое время украинцами.

Первая — Зеленый Клин, между средним течением Амура и Тихим океаном. В 1897 году украинцы составляли там 15% населения, а в 1926 году — более 18%. В Южно-Уссурийском округе Российской империи украинский язык был самым распространенным. В 1917—1922 годах там развивалось украинское политическое движение, существовал Украинский дальневосточный краевой совет, украинский язык считался официальным.

Вторая — Желтый Клин или Нижнее Поволжье. На те территории украинцы переселялись еще с XVIII века. Украинцы стали второй после русских (более 10%) этнической группой в Царицынской, Саратовской и Оренбургской губерниях.

Третья — Южная Сибирь и Северный Кавказ, или Серый Клин.

Реализация украинизации: почему Украина опоздала

Сергей Громенко убежден, что с подобным указом Украина опоздала на тридцать лет. "Его следовало принимать в 1990-е, чтобы сбалансировать российскую политику в отношении российского населения в Украине. А мы тогда не действовали симметрично. Почему-то наши руководители думали, что можно играть с врагом", — добавляет он.

Сейчас трудно определить, о каких именно украинцах идет речь на территории РФ. "Если верить их статистике, количество украинцев — меньше миллиона. И абсолютное большинство из них в нынешних условиях настолько денационализировано и русифицировано, что вряд ли кто-то сможет объявить себя украинцем. Особенно в РФ сейчас это опасно", — продолжает эксперт Украинского института будущего.

Поэтому говорить о реальных перспективах реальной практической реализации этого указа для украинцев в России трудно.

Единственное, о чем может идти речь, — это о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на территориях РФ, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях.

Поэтому Кабмин может, например, основать центр документирования преступлений РФ против украинцев в России.

"Этот указ направлен на то, чтобы фиксировать преступления против украинцев на территории России в историческом контексте, — объясняет Сергей Громенко, — Возможно потом, когда-то из этого выйдет иск в международный суд на основе этого указа. Тогда, когда будет развернута интенсивная коммуникация с другими порабощенными народами России".

Историческая граница между Украиной и территорией России проходила именно по Курской области

Вспомнить о национальной идентичности в РФ украинцы могут только в случае поражения России. И то ученый не уверен, говорит, что, вероятно, кубанские казаки не будут заявлять, что они украинцы, а будут развивать свою региональную кубанскую идентичность.

Когда украинцы могут вспомнить, что они украинцы, не берется отвечать и Геннадий Ефименко. "Должен произойти крах российской империи, поражение в войне. Тогда хотя бы часть украинцев зададут себе вопрос: "Кто же мы такие?" — говорит он. — Когда имперская идентичность будет подвергаться сомнению, тогда башкиры и вспомнят, что они башкиры, тувинцы — что они тувинцы. И украинцы должны вспомнить, что они украинцы, а не русские. Возможно, сами этнические русские вспомнят, что они великороссы, а не русские".

Выращивание российского сопротивления и память поколений

Вероятно, президент имел в виду создание структуры, которая бы занималась исследованием истории России, поскольку внутри самой РФ изучать "правдивую историю" невозможно.

"Сейчас это затруднено в связи с войной, полномасштабным вторжением, ракетными обстрелами, поэтому многие из эмигрантов ведут свою деятельность на территории ЕС. В Европе и безопаснее, и можно найти доноров на такую работу. Однако в Украине есть одна важная черта, которой нет в Европе. Мы здесь в Украине реально можем подготовить почву для силовых действий. Создание национальных подразделений из представителей этой эмиграции, если они, конечно, захотят, хорошая идея. Европа этого не может позволить, а Украина может", — предлагает эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко.

Сейчас уже созданы и воюют Российский добровольческий корпус и чеченский батальон в составе Сил обороны Украины.

Возвращаясь к вопросу украинцев в РФ, эксперты обращают внимание, что после начала полномасштабного вторжения так называемая украинская диаспора в России себя никак не проявила. Это и неудивительно — в России проявлять свою украинскую идентичность и бороться в тех условиях, которые есть, трудно. Поэтому ни один этнос и ни одна нация не проявила того сопротивления тоталитаризму. Некоторые подстроились под россиян и их имперскую политику и стали их оружием. В тоталитарных государствах, какой является сейчас Россия, нет такой возможности проявлять активное сопротивление.

"Ожидать проявлений сопротивления от украинской диаспоры, на которую сама Украина долгое время почти не обращала внимания, не беспокоилась о ее развитии и связи с Украиной, очень трудно, — говорит сотрудник Института истории Украины Геннадий Ефименко. — Тем более, что украинские организации с четкой украинской национальной идентичностью были зачищены в России раньше".

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