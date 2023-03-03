"Начинаем отделение от Москвы". В России прошел онлайн-референдум о независимости 5 регионов

Организаторы намерены легитимизировать результаты и в течение месяца обещают предоставить примерный план дальнейших действий.

Related video

В Российской Федерации провели онлайн-референдум за независимость сразу пяти республик и уже есть первые итоги. Об этом говорится на сайте, который был создан организаторами.

Сразу пять российских регионов приняли участие в онлайн-референдумах за отделение территорий от Российской Федерации. Организаторами выступили инициативные группы, голосование прошло с 16 по 28 февраля. Участие в нем приняли не менее 5,6 миллиона человек.

В опросе решали судьбу Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала.

Результаты получились следующими:

Кенигсберг: 72,1% за независимость, 27,9% — против;

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% — против;

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% — против;

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% — против;

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% — против.

"Итоги онлайн референдумов показали две важных тенденции. Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "российскую империю". Во-вторых, российская власть боится нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. Успешно проведенные референдумы – это только первая ласточка на пути самоопределения республик", — говорится в сообщении.

Впереди, как отметили организаторы, много работы по легитимизации результатов референдума и о дальнейших планах собираются рассказать в течении месяца.

[ + – ] В РФ провели онлайн-референдум за независимость Фото: referendum2023.site

Кто стал организатором "Национального онлайн-референдума о самоопределении национальных республик"

О проведении онлайн голосования еще 30 января заявили члены инициативных групп во время проведения V "Форума ПостРоссии". Среди инициаторов — Евгений Бурсанилис ("Малиновый Клин Индепендент Кубань"), Станислав Павловский-Суслов и Андрюс Алманис (Комитет Независимой Конфедерации Сибири).

"Мы объявляем начало процесса отделения от Москвы и о первых референдумах свободных людей, населяющих Кенигсберг, Ингрию, Сибирь, Урал и Кубань, о суверенитетах наших государств", – заявили организаторы.

[ + – ] В РФ прошел онлайн-референдум о независимости от Кремля сразу пяти регионов

Напомним, 23 февраля глава ГУР МО Кирилл Буданов предрек скорый крах режима президента РФ Владимира Путина. Он считает, что в конечном итоге Россия выведет свои войска с территории Украины, и этому будет способствовать украинская армия, дипломатия, а также давление внутрироссийских политических процессов.