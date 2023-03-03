"Починаємо відокремлення від Москви". У Росії пройшов онлайн-референдум про незалежність 5 регіонів

Організатори мають намір легітимізувати результати та протягом місяця обіцяють надати приблизний план подальших дій.

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У Росії провели онлайн-референдум за незалежність відразу п'яти республік і вже є перші підсумки. Про це йдеться на сайті, створеному організаторами.

Відразу п'ять російських регіонів взяли участь у онлайн-референдумах за відокремлення територій від Російської Федерації. Організаторами виступили ініціативні групи, голосування відбулося з 16 по 28 лютого. Участь у ньому взяли щонайменше 5,6 мільйона осіб.

В опитуванні вирішували долю Кенігсберга (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та Уралу.

Результати вийшли такими:

Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% — проти;

Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% — проти;

Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% — проти;

Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% — проти;

Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% — проти.

"Підсумки онлайн референдумів показали дві важливі тенденції. По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися в суспільстві народів, що населяють "російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми — це лише перша ластівка на шляху самовизначення республік", — йдеться у повідомленні.

Попереду, як зазначили організатори, багато роботи щодо легітимізації результатів референдуму і про подальші плани збираються розповісти протягом місяця.

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Хто став організатором "Національного онлайн-референдуму про самовизначення національних республік"

Про проведення онлайн голосування ще 30 січня заявили члени ініціативних груп під час проведення V "Форуму ПостРосії". Серед ініціаторів — Євген Бурсаніліс ("Малиновий Клин Індепендент Кубань"), Станіслав Павловський-Суслов та Андрюс Алманіс (Комітет Незалежної Конфедерації Сибіру).

"Ми оголошуємо початок процесу відокремлення від Москви і про перші референдуми вільних людей, які населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав", — заявили організатори.

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Нагадаємо, 23 лютого глава ГУР МО Кирило Буданов пророкував швидкий крах режиму президента РФ Володимира Путіна. Він вважає, що, зрештою, Росія виведе свої війська з території України, і цьому сприятиме українська армія, дипломатія, а також тиск внутрішньоросійських політичних процесів.