У трети новые авто и недвижимость: СМИ изучили декларации депутатов за 2022 год (инфографика)

По данным журналистов, больше всего ценных активов в первый год полномасштабной войны приобрели представители фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Довіра".

Каждый третий народный депутат Украины, который подал декларацию за 2022 год, приобрел новый автомобиль или недвижимость в течение первого года полномасштабной войны. Об этом пишет "Економічна правда" 1 февраля.

Срок для подачи деклараций госслужащими за 2021-2022 годы истек 31 января. Журналисты проанализировали декларации за 2022 год на предмет покупки машин или недвижимости.

Так, в первый год большой войны нардепы задекларировали 134 новых автомобиля в додачу к тем 304, которые уже числились в их собственности. Согласно декларациям, 109 депутатов купили по меньшей мере одну машину. Еще 25 нардепов не имеют транспортных средств, либо же не подали соответствующие декларации.

Среди авто, которым отдают предпочтение народные избранники, журналисты отметили Mercedes и Lexus.

Автомобили в декларациях нардепов Фото: Економічна правда

Что касается недвижимости, в 2022 году нардепы приобрели 260 новых квартир, домов и земельных участков. Покупку недвижимости совершил каждый третий депутат. При этом до полномасштабного вторжения в собственности нардепов уже числились почти тысяча объектов недвижимости.

СМИ подсчитали, что наибольшая доля новых автомобилей и объектов недвижимости приходится на представителей фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Доверие".

Журналисты также указали на то, что в 2022 году депутаты стали чаще отдавать предпочтение получению имущества в пользование. Так, большинство покупок, задекларированных нардепами, находится у них в аренде или "другом праве пользования".

Напомним, по состоянию на 12 декабря только 53 народных депутата добровольно подали имущественные декларации за 2021 год. За 2022 год — еще меньше. Фокус выяснил, что в большинстве случаев супруги нардепов и политиков "богаче", чем они сами.

Среди тех, кто подал декларацию – совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" и народный депутат Украины Александр Герега. Он задекларировал несколько объектов недвижимости в Испании, больше десятка земельных участков в Киевской области, три дома, которыми владеет единолично, и два объекта недвижимости, которыми владеет совместно с женой и другое имущество.