"Не ужасная партия": нардеп Марьяна Безуглая исключена из "Слуги народа"

По словам народной избранницы, политической силе нужно изменить формат, позиционирование, рассекретить данные о воюющих членах партии. При этом она заявила, что поддерживает президента Украины.

Народный депутат Украины и и экс-заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая была исключена из партии "Слуга народа" после того, как председатель партии, Елена Шуляк, удовлетворила ее заявление о выходе из политической силы. Об этом сама нардеп 6 февраля сообщила в своем Facebook-аккаунте.

В своем сообщении Безуглая поделилась своими мыслями о ситуации в партии. Она выразила разочарование в том, что ее попытки изменить стратегию и формат партии, а также привлечь внимание к важным вопросам, были проигнорированы. Безуглая также отметила, что партия находится в инерции и не проявляет желания развиваться, что мешает ее позитивной динамике.

"Потому что все мои попытки доказать, что партии надо выбраться из зеленых облаков 2019, изменить формат, позиционирование, рассекретить данные о воюющих членах партии (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции и т.д., — все игнорировалось. А моя борьба с Тищенко — это отдельная история. Добилась таки, исключили. Фу", — пишет Безуглая.

Нардеп высказала мнение, что партии, проходящие в Верховную Раду, часто представляют собой временные лидерские проекты, которые меняются вместе с обстоятельствами. Она отметила, что украинское общество голосует за личности, а не за идеи и институты, и это отражается на политическом ландшафте.

"Все же считаю, "Слуга Народа" не ужасная партия. Здесь работает много нормальных менеджеров, среди партийцев сотни интересных людей. Можно было бы многое развить. И Шуляк не безнадежна. Но партия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться. Это чувствуют и люди в регионах, что не способствует положительной динамике", — пишет Безуглая.

Безуглая также упомянула главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, деятельность которого она постоянного критикует.

"Не знаю, перейдем ли мы наконец от мессий и папаш к социал-демократам, либералам, консерваторам и т.д… К идеологиям, правилам и многократным политическим сообществам… Смотрю на "боженьку Залужного", становится грустно. Хотя вижу и свет в конце тоннеля", — говорится в посте Безуглой.

Выход Безуглой из "Слуги народа" — что известно

11 января Марьяна Безуглая сообщила о своем решении выйти из партии "Слуга народа" и из парламентской фракции. При этом она заявила, что "поддерживает президента" и остается "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами".

Ранее, 6 января, в Верховной Раде появился проект постановления об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Критика Безуглой Залужного

26 ноября 2022 года нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что он не предоставил план на 2024 год. По ее словам, военное руководство, которое "не может предоставить никакого замысла", должно уйти.

Ранее она заявляла, что "генерал ни разу не был ни в одном ТЦК". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, что считает публикации депутатки "откровенной дискредитацией".

После высказываний Бузглой в отношении военного командования 28 ноября стало известно, что на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, обсуждали лишене Марьяны Безуглой должности председателя подкомитета по демократическому гражданскому контролю.