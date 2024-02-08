Турция заявит о готовности организовать встречу Путина с Зеленским, — росСМИ

Источник издания подчеркнул, что Анкара не будет "навязывать" ни одной из сторон свои идеи по завершению полномасштабного конфликта, ведь их главная цель заключается в обеспечении прекращения огня.

В ходе предстоящего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию Анкара собирается предложить ему начать мирные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

"Как вы знаете, господин президент (Тайип Эрдоган. — ред.) выступает с тезисом о том, что в мирном процессе не будет проигравших сторон. В ходе визита будет отмечена готовность Анкары организовать встречу лидеров для обеспечения прекращения огня и человеческих потерь", — заявил собеседник агентства.

Кроме того, источник подчеркивает, что Турция не будет "навязывать" ни одной из сторон свои идеи по завершению войны.

"Главная цель Турции заключается в том, чтобы остановить кровопролитие. Других целей нет. В случае согласия сторон Турция готова предоставить все необходимое посредничество", — добавил собеседник издания.

Визит Путина в Турцию

Отметим, по информации The Moscow Times, соответствующий визит Путина в Турцию должен был состояться в феврале. Источники Reuters в Анкаре называли рабочую дату 12 февраля, однако, в Кремле до последнего говорили, что подготовка встречи Путина и Эрдогана продолжается, а сроки согласовываются.

Впоследствии в ТАСС сообщили, что российский президент отложил поездку на позже. По данным источника "РИА Новости" в Анкаре, теперь Путин посетит Турцию в конце апреля — начале мая. Причиной переноса стали "график выборов в двух странах и занятость", заявил журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фират.

Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что из-за "истощения" как России, так и Украины ведением войны, существует вероятность мирных переговоров в конце текущего года.