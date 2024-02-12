СМИ сообщили об объявлении подозрения Пашинскому: экс-нардеп это отрицает (фото)

По данным журналистов, у бывшего депутата и его бизнес-партнера проходят обыски. Сообщается, что мероприятия связаны с якобы хищением нефтепродуктов в Одессе. Сергей Пашинский опровергает информацию СМИ о вручении подозрения и утверждает, что с обысками приходили сотрудники СБУ и НАБУ.

В сети появилась информация о том, что бывшему народному депутату Украины от "Народного фронта" Сергею Пашинскому вручили подозрение. Также сообщается об обысках у экс-нардепа. Фокус выяснил, что об этом известно.

СМИ сообщили, что Пашинскому вручили подозрение

"РБК Украина" пишет, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что экс-нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении.

Как отмечают журналисты, статья, по которой подозревают экс-нардепа, пока не разглашается.

Портал "Страна" также пишет со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что 12 февраля у Сергея Пашинского прошли обыски. По информации медиа, обыски проходят у целой группы лиц, в частности у Сергея Тищенко, который является бизнес партнером экс-депутата.

"Тема — кража нефти в Одессе", — сказал источник.

На момент публикации материала пресс-службы СБУ и НАБУ официально не комментировали проведение следственных действий у Сергея Пашинского.

Что говорит Сергей Пашинский

На своей странице в Facebook экс-нардеп подтвердил, что сотрудники СБУ и НАБУ пришли с обыском в его дом. По его словам, мероприятия связаны с "делом о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству".

"Во времена мародерства Януковича этот олигарх наживися активами на сотни миллионов долларов, в том числе почти 100 тысячами тонн нефтепродуктов, которые в 2014-м году удалось передать государственным нефтяным операторам", — написал Пашинский.

Экс-нардеп также отметил, что в 2015 году обратился к президенту Украины с просьбой покрыть дефицит топлива ВСУ топливом "Роснефти", что, по его словам, "очень сильно тогда разозлило спонсоров Януковича и их российских кураторов". Пашинский утверждает, что тогда россияне через свою агентуру добились открытия уголовного производства.

"Именно на основании этого 10-летнего производства у меня и проводятся обыски", — заявил бывший депутат.

Пашинский отреагировал на обыски

Пашинский отреагировал на обыски

Он также подчеркнул, что с марта 2022-го возглавляет Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины. По его словам, за это время он ни разу не покидал Украину.

Кроме того, Пашинский отпроверг информацию СМИ о том, что ему предъявили подозрение, назвав ее "фейком".

Обращение Пашинского в НАБУ

Обращение Пашинского в НАБУ

Обращение Пашинского в СБУ

Обращение Пашинского в СБУ

Кто такой Сергей Пашинский

Сергей Пашинский – бывший народный депутат Украины. С ноября 2013 по февраль 2014 был заместителем руководителя Штаба национального сопротивления, координировавшего протестные акции на Майдане и по всей стране.

С 5 марта по 10 июня 2014, после принятия постановления ВРУ о возложении исполнения обязанностей Президента Украины на Председателя ВРУ Александра Турчинова, Сергей Пашинский стал временно исполняющим обязанности главы Администрации президента Украины.

10 апреля 2014 года вместе с Турчиновым, Яценюком, Аваковым, Парубием становится одним из основателей партии "Народный Фронт". На выборах в ВРУ 2014 избран нардепом VIII ст. от "Народного фронта", являлся заместителем председателя фракции и председателем комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны занимался вопросами бюджетного финансирования работы оборонных заводов по ремонту и модернизации бронетехники, танков и артиллерии.

Напомним, 2 февраля, в СБУ сообщили, что суд арестовал имущество бывшего народного депутата от "Партии регионов" Олега Царева, которого подозревают в причастности к финансированию вооруженной агрессии Российской Федерации.