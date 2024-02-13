"Адская машина": РФ оттачивает инструменты пропаганды перед выборами в Европе, — СМИ

По словам журналистов, РФ создала сеть информационных порталов, которые рассчитаны на работу с аудиторией на оккупированной территории Украины, а также в странах Европы.

Накануне выборов во многих странах Европы Россия оттачивает свои инструменты пропаганды и манипуляции. Об этом пишет французское издание le Figaro.

Сообщается, что по данным агентства Viginum, занимающееся мониторингом иностранного цифрового вмешательства, Россия создала сеть информационных порталов, которые рассчитаны на работу с аудиторией на оккупированной территории Украины, а также в Польше, Франции и Германии.

В материале говорится, что сеть порталов транслирует пророссийский контент, который вводит в заблуждение потребителей. Цель Кремля – поляризовать общественные настроения и ослабить поддержку Украины со стороны европейцев. Предполагается, что "адская машина" дезинформации контролируется непосредственно Кремлем.

Расследователи насмешливо назвали сеть "Портал Комбат". Она основана на 193 порталах, которые сформированы вокруг трех экосистем. Первая объединяет сайты под названием "Правда", которые доступны во Франции, Германии, Польше, Испании, Великобритании, США. Эти сайты были открыты в 2023 году.

Также, как пишет издание, есть более старая экосистема сайтов под названием "News.ru". Она ориентирована на русскоязычную аудиторию. По словам расследователей, такие сайты создавались последовательно с 3 апреля по 17 декабря 2022 года. Такие сайты привязываются к названию оккупированного украинского города. Всего их 41 сайт. Более того, стратегические города, такие как Луганск и Донецк, могут иметь по два сайта сразу из одной экосистемы.

Сообщается, что вторая экосистема характеризуется более агрессивной стратегией навязывания своей точки зрения.

"Сайты, созданные после вторжения в Украину, больше не являются простыми порталами, передающими общую информацию или местные новости, а оказываются настоящими резонаторами для российской системы влияния", — отметили расследователи.

Третья экосистема, как говорится в отчете, основана на старых сайтах, которые были созданы еще в 2013 году.

Отмечается, что "Портал Комбат" ретранслирует чужой контент, в том числе в автоматическом режиме. Сайты нацелены на определенную аудиторию, например, на круги любителей теорий заговора. Чтобы сделать информационную операцию менее очевидной, контент, предназначенный для манипулирования, смешивается с неполитизированными или даже безобидными данными.

Ранее сообщалось, что росСМИ запустили фейк о пытках оккупанта в плену. Пропагандисты опубликовали из соцсетей историю российского захватчика, которому в Украине якобы отрезали пальцы, но при этом никто из них даже не проверил факты и не поговорил с родственниками "пострадавшего".