"Лучший продавец в истории": Трамп заявил, что ему нравится Зеленский (видео)

Экс-президент США снова пообещал завершить российско-украинскую войну, а также рассказал о своем отношении к президенту Украины.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении положить конец войне в Украине в случае победы на президентских выборах. Об этом он сказал на предвыборном митинге в штате Южная Каролина. Соответствующее видео опубликовал Forbes.

"Мы должны закончить эту войну, и я завершу ее", — сказал политик.

В ходе выступления Трамп также рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я думаю, что лучший продавец в истории — это Зеленский. И мне нравится Зеленский. Потому что во время мистификации с импичментом они сказали, что я звонил ему с угрозами. А когда его спросили, он ответил, что ничего такого не было", — сказал экс-президент США.

По словам Трампа, это был "очень приятный" звонок. Он отметил, что украинский лидер "мог бы подыграть", однако не сделал этого.

"Он сказал правду. Поэтому мне нравится Зеленский", — добавил Трамп

Выступление Дональда Трампа

Напомним, 16 января Дональд Трамп заявил, что заявил, что "очень хорошо знает" Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому может поговорить с ними и "решить эту проблему очень быстро".

В свою очередь Владимир Зеленский в интервью от 29 января сказал, что готов выслушать план по завершению войны против России "за 24 часа" от Дональда Трампа. По словам украинского президента, если "формат или формула" сможет привести к миру за сутки, то он будет "очень счастливым".