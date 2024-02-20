Украина готова возобновить работу консульства в Приднестровье, — МИД

По данным Министерства иностранных дел, Украина поддерживает исключительно мирное урегулирование приднестровского вопроса с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

Украина готова рассмотреть возобновление предоставления консульских услуг на выезде на территории Приднестровского региона Молдовы, который представляет собой территорию непризнанной Республики Приднестровье. Об этом сообщает МИД Украины.

В понедельник, 19 февраля, спецпосол Министерства иностранных дел Украины Паун Роговей встретился с вице-премьер-министром Республики Молдова по вопросам реинтеграции Олегом Серебряным и лидером Приднестровского региона Республики Молдова Вадимом Красносельским.

В ходе встречи участники обсудили разрешение экономических и социально-гуманитарных проблем между Кишиневом и Тирасполем.

Украинские власти выразили свою полную поддержку мирному разрешению конфликта в Приднестровье с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, Киев заявил о своей решимости реагировать на любые действия, направленные на втягивание Приднестровья в конфликт между Россией и Украиной, а также на дестабилизацию обстановки в Молдове в целом.

В дополнение, Украина подтвердила свою позицию относительно неэффективности формата "5+2" из-за участия в нем Российской Федерации.

Киев призвал к немедленному выводу российских вооруженных сил из Приднестровья, к утилизации боеприпасов на складах в с. Колбасна и к изменению формата миссии на Днестре с военного на гражданский.

В то же время Украина выразила готовность рассмотреть вопрос о возобновлении выездных консульских услуг для граждан Украины на территории "Приднестровья". Однако для этого есть два требования:

необходимо обеспечить безопасность для украинских консульских сотрудников;

гарантировать дипломатам беспрепятственное перемещение в/с места проведения выездных консульских действий.

В то же время, представитель Тирасполя подтвердил готовность к сотрудничеству с Кишиневом относительно открытия новых транспортных маршрутов для украинского экспорта.

Напомним, 10 января в "Министерстве государственной безопасности" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили о стрельбе возле границы с Украиной. Согласно утверждению пресс-службы, двое людей из непризнанной республики оказались на территории Украины.

В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что ведомство не фиксировало подобных случаев на границе. По его словам, подобное сообщение, вероятно, было провокацией.