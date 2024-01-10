В Приднестровье заявили о стрельбе возле границы с Украиной: что известно (карта)

По данным "министерства государственной безопасности" непризнанной республики, два человека из ПМР были перемещены на территорию Украины. В ГПСУ или Минобороны эту информацию пока не комментировали.

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В среду, 10 января, в "Министерстве государственной безопасности" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили о стрельбе возле границы с Украиной. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что инцидент якобы произошел в воскресение, 7 января 2024 года. Согласно утверждению пресс-службы, двое людей из непризнанной республики оказались на территории Украины.

Приднестровье граничит с Украиной Фото: Скриншот

"Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины", — заявили в "министерстве".

В ведомстве также уточнили, что обстоятельства произошедшего еще выясняются. Украинская сторона и Кишинев пока не комментировали заявление.

В Приднестровье заявили о стрельбе возле границы с Украиной

Напомним, 25 сентября пресс-служба правительства Молдовы сообщила, что в Приднестровье упали обломки ракеты С-300. Взрыв произошел в воздухе. Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты в селе Кицканы на левом берегу Днестра.

Президент Майя Санду 26 сентября заявила, что Молдова не может провести расследование обстоятельств падения российской ракеты на территории непризнанного Приднестровья в селе Кицканах, поскольку туда не допускают представителей конституционных органов власти.