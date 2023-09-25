В Приднестровье упали обломки ракеты: Кишинев отправил туда военных наблюдателей (фото)

В правительстве заявили, что происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники.

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В непризнанном Приднестровье в Молдове упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе. Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты в селе Кицканы на левом берегу Днестра. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба правительства, передает молдавское издание NewsMaker.

"Что касается вероятной ракеты, обнаруженной в приднестровском регионе, то сообщаем, что на место происшествия направлены военные наблюдатели из состава совместных миротворческих сил", — говорится в сообщении.

В Приднестровье упали обломки ракеты

В правительстве заявили, что происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники.

Также добавили, что будут держать граждан в курсе ситуации.

Министерство внутренних дел непризнанной республики обнародовало на своем сайте фото обломков.

В Приднестровье упали обломки ракеты

"В селе Кицканы жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, предположительно, ракеты ПВО. Об этом сегодня, 25 сентября, в 7:15 селяне сообщили в УВД г. Бендеры. Бендеры. По словам жителей дома, около двух часов ночи они услышали характерный звук упавшего тяжелого и большого предмета. Однако в темноте в огород выходить не решились", — говорится в сообщении на сайте.

В Приднестровье упали обломки ракеты

Отмечается, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу, специалистов Минобороны, представителей трехсторонней комиссии.

Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляет.

В Приднестровье упали обломки ракеты

Напомним, ранее NewsMaker со ссылкой на сопредседателя Объединенной Контрольной Комиссии от Приднестровья Олега Белякова сообщил об обломках ракеты в Приднестровье. Беляков рассказал, что обломки упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом, боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась. Взрыв произошел ночью.