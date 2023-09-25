В Приднестровье упали обломки ракеты: Кишинев отправил туда военных наблюдателей (фото)
В правительстве заявили, что происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники.
В непризнанном Приднестровье в Молдове упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе. Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты в селе Кицканы на левом берегу Днестра. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба правительства, передает молдавское издание NewsMaker.
"Что касается вероятной ракеты, обнаруженной в приднестровском регионе, то сообщаем, что на место происшествия направлены военные наблюдатели из состава совместных миротворческих сил", — говорится в сообщении.
В правительстве заявили, что происхождение объекта пока не установлено, а траекторию его полета не подтвердили независимые источники.
Также добавили, что будут держать граждан в курсе ситуации.
Министерство внутренних дел непризнанной республики обнародовало на своем сайте фото обломков.
"В селе Кицканы жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, предположительно, ракеты ПВО. Об этом сегодня, 25 сентября, в 7:15 селяне сообщили в УВД г. Бендеры. Бендеры. По словам жителей дома, около двух часов ночи они услышали характерный звук упавшего тяжелого и большого предмета. Однако в темноте в огород выходить не решились", — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу, специалистов Минобороны, представителей трехсторонней комиссии.
Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляет.
Напомним, ранее NewsMaker со ссылкой на сопредседателя Объединенной Контрольной Комиссии от Приднестровья Олега Белякова сообщил об обломках ракеты в Приднестровье. Беляков рассказал, что обломки упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом, боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась. Взрыв произошел ночью.