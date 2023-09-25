Над Приднестровьем взорвалась ракета С-300: обломки упали на территорию Кицкан (видео)

Боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи 25 сентября.

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В непризнанном Приднестровье в Молдове упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.md, со ссылкой на слова сопредседателя Объединенной Контрольной Комиссии от Приднестровья Олега Белякова.

По его словам, обломки упали на одном из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет.

При этом боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи.

Взрывы в Одессе ночью 25 сентября были слышны и на территории Приднестровья. В местных соцсетях утром появились сообщения, будто взрывы были в Тирасполе и Бендерах.

Сопредседатель Объединенной Контрольной Комиссии от Приднестровья Олег Беляков ночью всех успокаивал.

"Обстановка стабильная, взрывы были на территории Украины. У нас все спокойно", — цитируют его местные СМИ.

Напомним, что 25 сентября ВС РФ снова атаковали Одессу и область. Оккупанты использовали как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed.

В воздушных силах ВСУ сообщили, что запущенные российскими оккупантами в ночь на 25 сентября ракеты и дроны-камикадзе маневрировали. Сначала они летели в одном направлении, а затем возвращались в Одессу.