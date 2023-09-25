Над Придністров'ям вибухнула ракета С-300: уламки впали на територію Кіцкан (відео)

Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі 25 вересня.

Related video

У невизнаному Придністров'ї у Молдові впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вибух стався у повітрі. Про це пише молдавське видання NewsMaker.md, з посиланням на слова співголови Об'єднаної Контрольної Комісії від Придністров'я Олега Білякова.

За його словами, уламки впали на одному з городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих немає.

При цьому бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі.

Вибухи в Одесі вночі 25 вересня було чутно і на території Придністров'я. У місцевих соцмережах зранку з'явилися повідомлення, ніби вибухи були в Тирасполі та Бендерах.

Співголова Об'єднаної Контрольної Комісії від Придністров'я Олег Біляков вночі всіх заспокоював.

"Обстановка стабільна, вибухи були на території України. У нас все спокійно", — цитують його місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що 25 вересня ЗС РФ знову атакували Одесу та область. Окупанти використовували як ракети, так і дрони-камікадзе іранського походження Shahed.

У повітряних силах ЗСУ повідомили, що запущені російськими окупантами у ніч проти 25 вересня ракети та дрони-камікадзе маневрували. Спершу вони летіли в одному напрямку, а потім поверталися до Одеси.