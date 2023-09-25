Ракети та Shahed маневрували: в ЗСУ розповіли про тактику ЗС РФ під час атаки на Одесу (відео)

Командування зазначає, що цієї ночі росіяни використали три різні засоби повітряного нападу. Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що тактика полягала в зміні напрямків застосування ракет і дронів.

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Запущені російськими окупантами у ніч проти понеділка ракети та дрони-камікадзе маневрували. Вони летіли в одному напрямку, а потім поверталися до Одеси. Про це 25 вересня повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Попри руйнування на Одещині, робота підрозділів повітряного командування "Південь" була бездоганною. Вони знищили 19 із 19 ударних безпілотників та 11 із 12 крилатих ракет "Калібр", – сказав Юрій Ігнат.

За його словами, посилення півдня країни є актуальним. Ракети "Онікс" складно збивати.

"Протидіяти їм можна, але засоби ураження проти них не діють. Ракета надзвукова, летить дуже низько. Тому ці ракети неможливо збивати тими засобами протиповітряної оборони, які існують", – розповів він.

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Відомо, що цієї ночі росіяни використали три різні засоби повітряного нападу. Речник Повітряних сил повідомив, що тактика полягала в зміні напрямків застосування ракет і дронів.

"Фактично долітаючи вже зі східних регіонів у центр країни, вони розвернулися і по молдовському кордону вже повернулися в Одесу", – пояснив Ігнат.

Також, за словами Юрія Ігната, противник застосовує різні засоби повітряного нападу, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони й максимально завдати збитків, уразити наші об'єкти.

Нагадаємо, 25 вересня голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер повідомив, що є влучання в покинуту будівлю багатоповерхівки — там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Також зруйновано складське приміщення і приватний будинок у передмісті. Не обійшлося без постраждалих.