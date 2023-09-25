Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували міста "Калібрами", "Оніксами" та Shahed (фото)

Вночі російські військові запустили 33 повітряні цілі по Україні. Протиповітряна оборона знищила 30 з них, зокрема 11 "Калібрів" та 19 Shahed.

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Вночі 25 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну крилатими ракетами морського базування "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними дронами типу Shahed-136/131. Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України в Telegram.

"Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що ворог запускав безпілотники з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарська РФ, ракети — з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосії, Новоросійськ), "Онікси" — з району Севастополя.

Зокрема, ворог намагався атакувати 12 крилатими ракетами типу "Калібр", двома протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та 19 БПЛА.

Українські сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил разом із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 11 ракет типу "Калібр", 19 безпілотників типу "Shahed-136/131".

Також протягом неділі 24 вересня ППО знищила три ударні дрони "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Крім цього, протягом неділі-понеділка тактична авіація ПС здійснила понад 30 літаковильотів, третину з них — на вогневе ураження ворога.

Нагадаємо, вночі 25 вересня Російська Федерація обстріляла мирні міста України. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі та Кривому Розі. Речниця Сили оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила про те, що ворог атакував Одесу та область, використавши ракети та дрони-камікадзе іранського походження. Українська ППО знищила всі запущені дрони, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено приватні будинки та сталося загоряння трави. Крім цього, відбулося влучання.

21 вересня ЗС РФ атакували Одеську область, зокрема Білгород-Дністровський район. У результаті атаки був зафіксований "приліт" по інфраструктурі. Мирні жителі не постраждали.