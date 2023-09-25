Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали города "Калибрами", "Ониксами" и Shahed (фото)

Ночью российские военные запустили 33 воздушные цели по Украине. Противовоздушная оборона уничтожила 30 из них, в том числе 11 "Калибров" и 19 Shahed.

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Ночью 25 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed-136/131. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины в Telegram.

"Всего, во время ночной атаки, зафиксировано 33 средства воздушного нападения", — говорилось в сообщении.

Отметили, что враг запускал беспилотники с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарска РФ, ракеты — с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосии, Новороссийск), "Ониксы" — из района Севастополя.

В частности, враг пытался атаковать 12 крылатыми ракетами типа "Калибр", двумя противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 19 БПЛА.

Украинские силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил вместе с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 11 ракет типа "Калибр", 19 беспилотников типа "Shahed-136/131".

Также в течение воскресенья 24 сентября ПВО уничтожила три ударных дрона "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня. Кроме этого, в течение воскресенья-понедельника тактическая авиация ВС осуществила более 30 самолетовылетов, треть из них — на огневое поражение врага.

Напомним, ночью 25 сентября Российская Федерация обстреляла мирные города Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге. Пресс-секретарь Силы обороны Юга Наталья Гуменюк заявила о том, что враг атаковал Одессу и область, использовав ракеты и дроны-камикадзе иранского происхождения. Украинская ПВО уничтожила все запущенные дроны, однако в результате падения обломков были повреждены частные дома и произошло возгорание травы. Кроме этого, произошло попадание.

21 сентября ВС РФ атаковали Одесскую область, в частности Белгород-Днестровский район. В результате атаки был зафиксирован "прилет" по инфраструктуре. Мирные жители не пострадали.