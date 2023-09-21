ВС РФ атаковали Одесскую область: есть попадание в инфраструктуру, – глава ОВА

В Воздушных силах заявили, что российские оккупанты запустили по южным областям Украины сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

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В четверг, 21 сентября, Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетную атаку на Одесскую область. Об этом написал председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

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Чиновник сообщил, что российские оккупанты атаковали Белгород-Днестровский район. По его словам, мирные жители не пострадали, однако есть "прилет" по инфраструктуре.

"К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро ликвидировали", — написал Олег Кипер.

Ранее, в 18:43, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе жителей южных областей Украины в связи с пусками сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс". В ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

В командовании также призвали жителей Одесской области пребывать в укрытиях, отметив, что ракета движется в направлении города Затока Белгород-Днестровского района.

Напомним, ночью 21 сентября ВС РФ запустили по Украине 43 крылатые ракеты с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс. Силам обороны Украины удалось перехватить 36 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" отметили, что впервые за шесть месяцев в результате вражеской атаки была повреждена энергосистема в западном и центральном регионах. В частности, в результате обстрела частично пропал свет в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.