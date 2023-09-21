Запустили 43 ракеты: Залужный сообщил детали массированной ночной атаки ВС РФ (фото)

Главнокомандующий отметил, что ночью оккупанты также использовали зенитные управляемые ракеты С-300, которыми наносились удары по Харькову.

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Силы обороны Украины перехватили 36 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которыми россияне пытались обстрелять украинские города 21 сентября. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Всего россияне запустили 43 крылатые ракеты с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс. Пуски проводились из района западнее Энгельса. Кроме того, около 6 часов утра ВС РФ ударили по Харькову управляемыми ракетами С-300.

"Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту", — рассказал Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, для перехвата вражеских ракет Силы обороны использовали зенитные войска, а также истребительную авиацию, мобильные подразделения огневых групп Сил обороны и другие средства.

Массированная атака на Украину 21 сентября — подробности

Рано утром 21 сентября в нескольких украинских городах раздались взрывы. В Киеве были зафиксированы падения обломков ракет, вызвавшие пожары и разрушения в некоторых районах, а также приведшие к отключению электроэнергии в части столицы.

Утром того же дня, Вооруженные силы России обстреляли Херсон. В результате атаки, направленной на общежитие, два человека погибли, а еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Также Дрогобыч во Львовской области оказался под атакой российских сил. Вражеские ракеты ударили по промышленному объекту и частному складу, но информации о пострадавших среди местного населения не поступало.

21 сентября также ВС РФ атаковали Черкассы ракетами. Одна из ракет попала в отель, где могли находиться 23 человека. Люди до сих пор могут находиться под завалами.

Кроме того, ракетные атаки по Ровно привели к отключению электроэнергии в части города. Жертв среди населения нет.