Запустили 43 ракети: Залужний повідомив деталі масованої нічної атаки ЗС РФ (фото)

Головнокомандувач зазначив, що вночі окупанти також використовували зенітні керовані ракети С-300, якими завдавали ударів по Харкову.

Related video

Сили оборони України перехопили 36 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, якими росіяни намагалися обстріляти українські міста 21 вересня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Загалом росіяни запустили 43 крилаті ракети з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Пуски проводилися з району на захід від Енгельса. Крім того, близько 6-ї години ранку ЗС РФ вдарили по Харкову керованими ракетами С-300.

"Ракети запускали в кілька хвиль. У повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс за маршрутом", — розповів Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, для перехоплення ворожих ракет Сили оборони використовували зенітні війська, а також винищувальну авіацію, мобільні підрозділи вогневих груп Сил оборони та інші засоби.

Масована атака на Україну 21 вересня — подробиці

Рано вранці 21 вересня в кількох українських містах пролунали вибухи. У Києві було зафіксовано падіння уламків ракет, що спричинили пожежі та руйнування в деяких районах, а також призвели до відключення електроенергії в частині столиці.

Вранці того ж дня, Збройні сили Росії обстріляли Херсон. Унаслідок атаки, спрямованої на гуртожиток, двоє людей загинули, а ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також Дрогобич у Львівській області опинився під атакою російських сил. Ворожі ракети вдарили по промисловому об'єкту та приватному складу, але інформації про постраждалих серед місцевого населення не надходило.

21 вересня також ЗС РФ атакували Черкаси ракетами. Одна з ракет влучила в готель, де могли перебувати 23 людини. Люди досі можуть перебувати під завалами.

Крім того, ракетні атаки по Рівному призвели до відключення електроенергії в частині міста. Жертв серед населення немає.