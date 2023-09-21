ЗС РФ атакували Одеську область: є влучання в інфраструктуру, — голова ОВА

У Повітряних силах заявили, що російські окупанти запустили по південних областях України надзвукові протикорабельні ракети "Онікс".

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У четвер, 21 вересня, Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетну атаку на Одеську область. Про це написав голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

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Чиновник повідомив, що російські окупанти атакували Білгород-Дністровський район. За його словами, мирні жителі не постраждали, проте є "приліт" по інфраструктурі.

"На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували", — написав Олег Кіпер.

Раніше, о 18:43, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу мешканців південних областей України у зв'язку з пусками надзвукових протикорабельних ракет "Онікс". У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

У командуванні також закликали жителів Одеської області перебувати в укриттях, зазначивши, що ракета рухається в напрямку міста Затока Білгород-Дністровського району.

Нагадаємо, вночі 21 вересня ЗС РФ запустили по Україні 43 крилаті ракети з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Силам оборони України вдалося перехопити 36 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" зазначили, що вперше за шість місяців унаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергосистему в західному та центральному регіонах. Зокрема, внаслідок обстрілу частково зникло світло в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.