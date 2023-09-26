"Потому, что в Украине идет война": Майя Санду рассказала о падении ракеты в Приднестровье

По словам президента Молдовы, их страна не может провести расследование инцидента, поскольку на оккупированную территорию не пускают представителей власти.

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Республика Молдова не может провести расследование обстоятельств падения российской ракеты на территории непризнанного Приднестровья в селе Кицканах, поскольку туда не допускают представителей конституционных органов власти. Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в эфире программы "Новая неделя с Анатолием Голя" 25 сентября, сообщает tv8.md.

"Я располагаю той же информацией, которую предоставили наши учреждения. Понятно, что мы не можем проверить на месте, что произошло, потому что это случилось на территории Приднестровского региона, где наши институты не могут расследовать произошедшее", — заявила глава государства.

При этом, Майя Санду подчеркнула, что инцидент является следствием обстрелов Российской Федерацией территории Украины.

"Это произошло из-за войны. Бомбы и ракеты падают, потому что в Украине идет война, которую развязала Россия. Это всем понятно", — подчеркнула резидент РМ.

Что известно о подении обломков ракеты в Кицканах

В Молдове 25 сентября ночью на территории непризнанного Приднестровья упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. По словам жителей дома, около двух часов ночи они услышали характерный звук упавшего тяжелого и большого предмета. Однако в темноте в огород выходить не решились. Только утром, в 7:15, о случившемся они сообщили в УВД города Бендеры.

Специалисты считают, что взрыв произошел в воздухе. Кишинев отправил военных наблюдателей из контингента совместных миротворческих сил на место падения обломков ракеты Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляет.

Напомним, взрывы в Одессе ночью 25 сентября были слышны и на территории Приднестровья. В местных соцсетях утром появились сообщения, будто взрывы были в Тирасполе и Бендерах.

Кроме этого, сообщалось, что 25 сентября ВС РФ снова атаковали Одессу и область. Оккупанты использовали как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed.