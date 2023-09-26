"Тому, що в Україні йде війна": Майя Санду розповіла про падіння ракети в Придністров'ї

За словами президента Молдови, їхня країна не може провести розслідування інциденту, оскільки на окуповану територію не пускають представників влади.

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Республіка Молдова не може провести розслідування обставин падіння російської ракети на території невизнаного Придністров'я в селі Кіцканах, оскільки туди не допускають представників конституційних органів влади. Про це президентка Молдови Майя Санду заявила в ефірі програми "Новий тиждень з Анатолієм Голя" 25 вересня, повідомляє tv8.md.

"Я маю ту саму інформацію, яку надали наші установи. Зрозуміло, що ми не можемо перевірити на місці, що сталося, тому що це трапилося на території Придністровського регіону, де наші інститути не можуть розслідувати те, що сталося", — заявила глава держави.

При цьому, Майя Санду наголосила, що інцидент є наслідком обстрілів Російською Федерацією території України.

"Це сталося через війну. Бомби і ракети падають, тому що в Україні йде війна, яку розв'язала Росія. Це всім зрозуміло", — підкреслила резидент РМ.

Що відомо про потрапляння уламків ракети в Кіцканах

У Молдові 25 вересня вночі на території невизнаного Придністров'я впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. За словами мешканців будинку, близько другої години ночі вони почули характерний звук важкого і великого предмета, що впав. Однак у темряві в город виходити не наважилися. Тільки вранці, о 7:15, про те, що трапилося, вони повідомили в УВС міста Бендери.

Фахівці вважають, що вибух стався в повітрі. Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети Виявлену частину ракети вивчили на місці. За даними саперів, прямої небезпеки вона не становить.

Нагадаємо, вибухи в Одесі вночі 25 вересня було чути і на території Придністров'я. У місцевих соцмережах зранку з'явилися повідомлення, ніби вибухи були в Тирасполі та Бендерах.

Крім цього, повідомлялося, що 25 вересня ЗС РФ знову атакували Одесу та область. Окупанти використовували як ракети, так і дрони-камікадзе іранського походження Shahed.