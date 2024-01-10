Провокация с той стороны: в Госпогранслужбе отреагировали на "стрельбу" на границе с ПМР

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, Украина не фиксировала нестандартных ситуаций на границе с Приднестровьем.

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10 января так называемое "Министерстве государственной безопасности" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявило о стрельбе на границе с Украиной. Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил "24 каналу", что ведомство не фиксировало подобных случаев на границе.

По мнению Демченко, подобное сообщение ПМР, по всей видимости, было провокацией для того, чтобы в последствии обвинить в чем-то Украину.

"Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление, так называемой ПМР скорее несет провокационный характер", — заявил Демченко.

Что заявили в ПМР

В среду, 10 января, вышеупомянутое "Министерстве государственной безопасности" ПМР заявило, что двое жителей непризнанной республики оказались на территории Украины. Дескать украинские пограничники при неизвестных обстоятельствах открыли огонь.

"Министерство" утверждало, что инцидент имел место 7 января. Официальный Кишинев не комментировал заявления оккупационной администрации.

Что такое ПМР

Самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) признана международным сообществом как часть Молдовы. Она охватывает большую часть левого берега реки Днестр, а также несколько населенных пунктов на правом берегу. Граничит с Украиной (Одесской и Винницкой областями) на северо-востоке и с Молдовой на юго-западе.

ПМР провозгласила свою "независимость" 25 августа 1991 года. Это привело к кратковременному вооруженному конфликту между сепаратистами, поддерживаемыми российскими военными, и молдавскими войсками. Конфликт завершился фактической победой сепаратистов при участии российской армии. Несмотря на то, что Российская Федерация официально не признает суверенитет ПМР, она неофициально оказывает ей военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку.

С 1995 года на территории ПМР базируется Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

В 2006 году в ПМР прошел референдум, в результате которого за присоединение к России, как утверждалось, проголосовали 97,2 % избирателей.

В декабре 2013 года "Верховный совет" Приднестровья в первом чтении принял законопроект о применении на территории непризнанной республики российского федерального законодательства.

Напомним, 27 декабря президент Молдовы Майя Санду заявила, что референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз состоится без привлечения непризнанного Приднестровья. Лидер республики отметила, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.