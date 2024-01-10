Провокація з того боку: у Держприкордонслужбі відреагували на "стрілянину" на кордоні з ПМР

За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, Україна не фіксувала нестандартних ситуацій на кордоні з Придністров'ям.

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10 січня так зване "Міністерство державної безпеки" невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) заявило про стрілянину на кордоні з Україною. Спікер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив "24 каналу", що відомство не фіксувало подібних випадків на кордоні.

На думку Демченка, таке повідомлення ПМР, вочевидь, було провокацією для того, аби надалі звинуватити в чомусь Україну.

"Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява так званої ПМР скоріше має провокаційний характер", — заявив Демченко.

Що заявили в ПМР

У середу, 10 січня, вищезгадане "Міністерстві державної безпеки" ПМР заявило, що двоє жителів невизнаної республіки опинилися на території України. Мовляв, українські прикордонники за невідомих обставин відкрили вогонь.

"Міністерство" стверджувало, що інцидент мав місце 7 січня. Офіційний Кишинів не коментував заяви окупаційної адміністрації.

Що таке ПМР

Самопроголошена Придністровська Молдавська Республіка (ПМР) визнана міжнародною спільнотою як частина Молдови. Вона охоплює більшу частину лівого берега річки Дністер, а також кілька населених пунктів на правому березі. Межує з Україною (Одеською та Вінницькою областями) на північному сході та з Молдовою на південному заході.

ПМР проголосила свою "незалежність" 25 серпня 1991 року. Це призвело до короткочасного збройного конфлікту між сепаратистами, яких підтримували російські військові, і молдавськими військами. Конфлікт завершився фактичною перемогою сепаратистів за участю російської армії. Дарма що Російська Федерація офіційно не визнає суверенітет ПМР, вона неофіційно надає їй військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку.

З 1995 року на території ПМР базується Оперативна група російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ).

У 2006 році в ПМР відбувся референдум, унаслідок якого за приєднання до Росії, як стверджували, проголосували 97,2 % виборців.

У грудні 2013 року "Верховна рада" Придністров'я в першому читанні ухвалила законопроєкт про застосування на території невизнаної республіки російського федерального законодавства.

Нагадаємо, 27 грудня президент Молдови Мая Санду заявила, що референдум про вступ Молдови до Європейського Союзу відбудеться без залучення невизнаного Придністров'я. Лідерка республіки зазначила, що жителі лівого берега Дністра можуть прийти проголосувати на виборчих дільницях на правому березі.