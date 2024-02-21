Встреча Зеленского и Дуды на границе: у президента рассказали детали (видео)

Владимир Зеленский готов незапланированно встретиться на высшем уровне, чтобы урегулировать ситуацию, сложившуюся на украинско-польской границе, рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску приехать на границу для урегулирования ситуации относительно протестов. Его представитель Сергей Никифоров заявил, что сейчас определяется формат встречи. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Никифоров подчеркнул, что ситуация на украинско-польской границе недопустима, и ее нужно решать.

"Ситуация на границе должна быть такой, чтобы от нее выиграют и Украина и Польша, а не Россия. Если для ее урегулирования нужно встречаться на самом высоком уровне на границе незапланированно, то президент Украины готов это делать", — сказал Сергей Никифоров.

По его словам, сейчас команды и дипломаты работают, а формат определяется. Других деталей и конкретики представитель президента не смог предоставить.

Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе

Во время вечернего обращения 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обратился к лидеру Польши Анджею Дуде и премьер-министру Дональду Туску из-за ситуации, сложившейся на границе. Он заявил, что готов приехать к границе вместе с украинским правительством и предложил сделать то же самое польским властям. Кроме этого, Зеленский обратился к Европейской комиссии и отметил, что нужно, чтобы во встрече принял участие представитель Еврокомиссии.

Напомним, 21 февраля заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что будут введены новые ограничения по импорту украинской продукции, если переговоры с Украиной окажутся нерезультативными. По его словам, форма протеста польских фермеров показывает масштабы недовольства в стране.

В тот же день представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что водители украинских грузовиков начали ездить на запад через Венгрию и Словакию в результате блокады пунктов пропуска на границе с Польшей.