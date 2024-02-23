"Весна принесет много позитивных событий": Зеленский в марте посетит Армению, — СМИ

Ожидается, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению состоится уже в ближайшее время. Временный поверенный Валерий Лобач не стал это отрицать.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время приедет с официальным визитом в Армению. Об этом говорится в материале Factor TV, опубликованном 23 февраля.

По информации неназванного источника СМИ, сейчас идет подготовка к визиту Зеленского в Армению. Однако дата визита, как сообщается, еще окончательно не согласована.

"Сейчас ведутся переговоры с украинской стороной относительно сроков. Ожидается, что Владимир Зеленский будет в Ереване в марте", — передают журналисты.

Временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Валерий Лобач не стал опровергать информацию о визите. Он заявил, что Украина готова поддержать Армению, и это можно будет увидеть через несколько дней. На уточнение, идет ли речь о возможном приезде Зеленского, дипломат однозначного ответа не дал.

"Могу только сказать, что весна принесет много позитивных событий в Армению", — отметил Лобач.

Напомним, в начале октября президент Владимир Зеленский впервые встретился с армянским премьером Николой Пашиняном. Политики обсудили ситуацию на Южном Кавказе и двустороннее сотрудничество стран.

23 февраля представители украинского правительства приехали на границу с Польшей. Чиновники ожидали диалога с польскими коллегами, но те проигнорировали предложение Владимира Зеленского.