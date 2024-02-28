Зеленский прибыл с рабочим визитом в Албанию: что известно (фото, видео)

По информации журналистов, в Тиране пройдет саммит по Украине. Ожидается, что украинский президент примет участие в совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в столицу Албании. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Игли Хасани на своей странице в социальной сети X.

"Большая честь приветствовать президента в Тиране. Это поворотный момент для укрепления двусторонних связей и проявления солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии", — написал Хасани.

Журналисты также показали момент прибытия украинского лидера в Тирану.

Как отмечает A2 CNN, визит Зеленского в Албанию, вероятно, связан с грядущим саммитом по Украине, который пройдет в Тиране. По информации журналистов, в преддверии визита украинского президента в албанской столице были приняты усиленные меры безопасности.

Сообщается, что первая остановка Зеленского будет в канцелярии премьер-министра в 09:00, а затем в 11:00 его примет во Дворце конгрессов премьер-министр Эди Рама. В 13:30 состоится пресс-конференция Рамы и Зеленского.

Напомним, 27 февраля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. По словам главы государства, тема визита номер один — это формула мира и переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Ранее, 15 января, Владимир Зеленский посетил Швейцарию с целью встретиться с лидерами страны и принять участие в Давосском форуме.