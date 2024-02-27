Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: какова цель визита (фото)

Президент Владимир Зеленский отметил, что одна из тем визита в Саудовскую Аравию — это возвращение украинских военнопленных и депортированных.

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 февраля, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в официальном телеграм-канале.

По словам главы государства, тема визита номер один — это формула мира и переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Как отметил президент, Украина уже проводила в Джидде встречу на уровне советников по реализации такой инициативы в 2023 году.

"Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", — добавил Зеленский.

Тема номер два, по сообщению президента, является возвращение пленных и депортированных лиц.

"Уверен, что и эта встреча принесет результаты", — подчеркнул Зеленский, отметив, что лидерство Саудовской Аравии уже помогало освобождать украинцев.

Также глава государства планирует обсудить перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины от последствий российской агрессии.

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